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۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۰

داننده:

توجه به نیازهای روحی و فرهنگی مردم زلزله زده باید جدی گرفته شود

توجه به نیازهای روحی و فرهنگی مردم زلزله زده باید جدی گرفته شود

تبریز-خبرگزاری مهر :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی در بازدید از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی گفت: نیازهای روحی، عاطفی و فرهنگی آسیب دیدگان از زلزله باید جدی گرفته شده و تمهیداتی در این راستا اندیشیده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، "علی داننده" پیش از ظهر  پنج شنبه  در بازدید از شهرستانهای زلزله زده اهر، هریس و ورزقان با اظهار تاسف از عمق حادثه اتفاق افتاده در این مناطق اظهار داشت: متاسفانه  دامنه آسیب های روحی بازماندگان زلزله و تالمات روحی آنان بسیار گسترده بوده و علاوه بر توجه به معیشت و مسائل مادی باید نهادهای فرهنگی تمهیداتی بیاندیشند تا قوای روحی آنان افزایش یافته و اضطراب های  ناشی از این حادثه کاهش یابد.

وی مدیریت بحران روحی و فرهنگی آسیب دیدگان از زلزله را رسالت جدی متولیان فرهنگی جامعه عنوان و تاکید کرد:  ایجاد و گسترش روحیه همدلی، هم اندیشی و همگرایی باعث کاهش آلام این عزیزان خواهد شد.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در طی این بازدید، از مجتمع های فرهنگی و ساختمانهای ادارات ارشاد در این شهرستانها بازدید کرده و در جریان حال کارکنان و همچنین میزان خسارات وارده به این ساختمانها قرار گرفت.
 
وی همچنین کمکهای غیرنقدی آماده شده توسط این اداره کل را تحویل آسیب دیدگان از زلزله کرد.
 
گفتنی است پیش از این نیز کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی یک روز از حقوق خود را به زلزله زدگان شهرستانهای هریس، اهر و ورزقان اهدا نمودند.
 
کد مطلب 1674893

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