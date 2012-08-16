روز قدس بر تارک انقلاب می درخشد/ حضور حماسی مردم ابرکوه در راهپیمایی

اسماعیل برزگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ابتکار بزرگ امام خمینی(ره) مبنی بر اعلام روز قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ماه یکپارچگی تمام مسلمین جهان در امر روزه داری و تزکیه نفس، نوید بخش آزادی قدس شریف و قبله نخست مسلمین از لوث وجود اهریمنان بیرونی است.

وی افزود: به گواه تاریخ بزرگترین تهدیدی که همواره جوامع اسلامی را نشانه گرفته، شیطنت ها و فتنه هایی است که از ناحیه افراطی های یهود (صهیونیزم) بر بدنه این جوامع وارد آمده و هیچگاه التیام نیافته است.

برزگرزاده بیان داشت: خوشبختانه موج بیداری جوامع اسلامی برگرفته از ارزشهای ظلم ستیزانه انقلاب عظیم اسلامی ایران می رود تا زمینه را هر چه بهتر در نابودی مفسدین فی الارض فراهم کند و وعده قطعی خداوند متعال در استقرار حکومت مستضعفین بر جهان را محقق نماید.

وی یادآور شد: بی گمان مردم شریف ایران اسلامی به عنوان طلایه داران آزادی قدس شریف ضمن لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب ، با حضور گسترده خود در راهپیمایی روز قدس بار دیگر عظمت دولت و ملت اسلامی را به جهانیان نشان خواهند داد و نابودی قریب الوقوع اسراییل غاصب را فریاد خواهند کرد.

برزگرزاده عنوان کرد: مردم ابرکوه نیز به طور قطع در راهپیمایی این روز حضوری پرشکوه خواهند داشت و حضور حماسی خود را در دفتر تاریخ این دیار به ثبت خواهند رساند.