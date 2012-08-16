500 کانون مساجد فعال در مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر پنجشنبه در نشست خبری هفته جهانی مساجد، تعداد کل مساجد در مازندران را چهار هزار 105 مسجد اعلام کرد و گفت: کانون های مساجد بیش از 500 کانون بوده که به صورت فعال در استان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه سه نوع کتابخانه در کانونهای استان موجود است گفت: 213 کتابخانه عمومی و 124 کتابختنه تخصصی و باز در کانونهای مساجد استان وجود دارد.

ابراهیمی تصریح کرد: در هزارو 504 مسجد امر مهم تلاوت نور انجام می پذیرد و تعداد کانونهای تخصصی دررون آن 19 کانون بوده که به مسائل تخصصی از جمله مهدویت، پژوهش و آیتی پرداخته می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از برگزاری نمایشگاه دستاورد های فرهنگی هنری درآینده نزدیک در استان خبر داد.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی اظهار داشت: این نمایشگاه برای نخستین بار در استان برگزار می شود ونمایانگر زحمات 20ساله کانون های فرهنگی و هنری مساجد است. وی از حضور 10 درصد کانون های فرهنگی و هنری در این نمایشگاه خبر داد و افزود: تمامی عملکرد نمایشگاه به صورت بصری و دیداری در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران یکی دیگر ازاهداف برگزاری این نمایشگاه را شناسایی راهکار های مقابله با تهاجم فرهنگی اعلام کرد

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه از پنجم تا نهم شهریور ماه در سالن ارشاد برگزار می شود ، زمان بازدید از نمایشگاه را 10 الی 13 و عصر ها 17 الی 20اعلام کرد.