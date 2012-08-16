امام جمعه و استاندار قزوین مردم را به راهپیمایی روز قدس دعوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و احمد عجم استاندار با صدور اطلاعیه مشترکی ضمن تبریک سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی خواهان شرکت گسترده آحاد مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس شدند.



در بخشی از این طلاعیه آمده است سالها صدای ناله و ضجه ملتی در زیر چکمه های بیداد و ظلم به گوش می رسید و سردمداران ظلم و ستم و بیدادگری نظاره گر این همه تعدی و تجاوز بودند و دم بر نمی آوردند اما ناگهان سکوت شب شکسته شد نور الهی پدیدار گشت و مردی از تبار ابراهیم بت شکن ندا سر داد که قدس باید به دامن اسلام بازگردد که سیل عظیم مردم عدالتخواه به فریاد درآمدند و به ندای احیاگر اسلام ناب محمدی امام راحل لبیک گفته و لرزه بر اندام استکبار جهانی انداخته وخواب را از چشم رژیم اشغالگر قدس گرفتند و هر ساله در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان دوشادوش هم و در صفوفی به هم پیوسته فریاد آزادی قدس شریف را سر دادند.



امام جمعه و استاندار قزوین در این اطلاعیه ضمن تبریک ورود آزادگان به میهن اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره سردار آزادگان حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی از مردم شریف استان قزوین دعوت کرده اند تا همگام با ملت روزه دار ایران اسلامی در اطاعت از ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای در شرایط حساس کنونی که دسیسه های شوم آمریکا و اسرائیل جهان خوار، بر علیه ملت های مظلوم اسلامی در این حرکت عظیم الهی همچون سالهای گذشته با شکوه و پر صلابت در راهپیمایی بزرگ روز قدس شرکت کرده و دین خود را در قبال ایثارگریها و شهادت طلبی های سربازان و دلاورمردانی که با خون خود استمرار نظام اسلامی را موجب شدند ادا کنند.

مسیرهای راهپیمایی روز قدس در شهر قزوین به این شرح اعلام شده است:

مسیر شماره یک: چهار راه ولی عصر ( عج )، خیابان طالقانی، میدان آزادی، مسجدالنبی (ص)

مسیر شماره دو: میدان میر عماد (دروازه درب کوشک) خیابان نادری، (میدان آزادی)، مسجدالنبی (ص)

مسیر شماره سه: میدان شهدا، خیابان شهدا، خیابان هلال احمر، میدان آزادی، مسجدالنبی (ص)

تجمع در مسیرها ساعت 10:30 صبح و حرکت از مسیرها به طرف مسجدالنبی (ص) ساعت 11 صبح است.