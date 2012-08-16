321 میلیون ریال اعتبار به پیشگیری از اعتیاد در بیرجند اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زنگویی مطلق پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بیرجند با انتقاد از اینکه سال گذشته هیچگونه اعتباری برای حوزه اعتبار به این مجموعه تخصیص نیافته است، اظهارداشت: امسال اعتبارات ویژه ای برای درمان، بازتوانی و آسیب های اجتماعی اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: از این اعتبار پنج میلیون و 830 هزار ریال برای پیشگیری، 299 میلیون و 89 هزار برای مراکز درمان اعتیاد و 17 میلیون ریال برای ارائه خدمات درمانی پیش بینی شده است.

زنگویی مطلق با اشاره به اینکه شاخص های پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در استان روبه افزایش است، افزود: تحت پوشش قرار گرفتن اکثر معتادین، افزایش تبدیل مصرف تزریقی مواد به خوارکی، آموزش های تیم های سیار و افزایش توزیع سرنگ و سرسوزن از جمله این شاخص ها است.

وی به برنامه های پیشگیری انجام شده توسط این مجموعه اشاره کرد و گفت: با همکاری بسیج برنامه الگوی زندگی سالم به معتادین در مراکز ترک اعتیاد اجرا شده و افراد آموزش دیده به عنوان مربی به سایر معتادین آموزش می دهند.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بیرجند خواستار تعیین رابطین سلامت ادارات به مرکز بهداشت شهرستان شد و گفت: هر دستگاه باید یک رابط سلامت به مرکز بهداشت برای رسیدگی بر اجرای طرح های حوزه پیشگیری اعتیاد معرفی کند.

سرپرست معاونت هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در این نشست از عدم تخصیص اعتبار به این نهاد انتقاد کرد و گفت: از سال 87 تاکنون به این اداره اعتبار حوزه پیشگیری از اعتیاد تخصیص نیافته و به این دلیل نتوانسته فعالیت جامعی در حوزه اعتیاد انجام دهند.

زمزم با بیان اینکه امسال پنج میلیون تومان از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شده و قرار است اداره کل فرهنگ و ارشاد استان هم پنج میلیون تومان به این امر اختصاص دهد، افزود: این اعتبار نیز تاکنون محقق نشده است.

سرپرست معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی برگزاری نمایشگاه های عکس و پوستر، دوره های آموزشی تولید فیلم کوتاه داستانی را از جمله برنامه های این نهاد در حوزه آسیب های اجتماعی اعلام کرد.