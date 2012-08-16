کاروان بهزیستی اردبیل به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی اعزام شد

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل ظهر پنجشنبه در حاشیه اعزام این کاروان مددکاری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: این کاروانها در قالب پنج روانشناس و مددکار اجتماعی به منطقه زلزله زده ارسال می شوند.

به گفته رویا احمدیان علاوه بر مددکاران اجتماعی و روانشناسان این کاروان به دو دستگاه آموبولانس اورژانس اجتماعی نیز تجهیز شده است.

وی هدف از ارسال این کاروانها را که در راستای طرح ملی اعزام روانشناسان به مناطق زلزله زده صورت می گیرد، جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی در منطقه به لحاظ فاجعه زلزله و فعالیتهای مددکاری در این مناطق عنوان کرد.

مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه ستاد امدادرسانی بهزیستی برای زلزله زدگان همزمان با کشور در این استان نیز تشکیل شده است، اضافه کرد: کاروانهای بعدی مددکاران اجتماعی بهزیستی طی روزهای آینده نیز به منطقه ارسال خواهند شد.

وی یادآور شد: همچنین در قالب این کاروان هدایای نقدی و غیرنقدی مددجویان تحت پوشش این نهاد برای زلزله زدگان ارسال می شود.

احمدیان ارسال یک کامیون آب معدنی برای زلزله زدگان را از دیگر کمکهای ارسالی در این کاروان عنوان کرد.

