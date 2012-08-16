تشکیلات شهرداری قم مورد بازنگری و اصلاح قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کمیته راهبری تدوین تشکیلات اصلاحی و سازمان تفصیلی شهرداری کلانشهر قم با حضور شهردار، معاونان و مدیران ستادی شهرداری برگزار شد که در این جلسه شهردار قم بر لزوم وجود ساختار سازمانی قوی تاکید کرده و گفت: ساختار نباید براساس افراد موجود طراحی شود، بلکه باید براساس فرایندهای جاری، وظایف و نیازهای سازمانی و در راستای انجام ماموریت های محوله تدوین شود.

محمد دلبری ابراز امیدواری کرد که تدوین تشکیلات اصلاحی در شهرداری قم به ایجاد انگیزه در نیروی انسانی، سهولت و تسریع در خدمت رسانی به شهروندان و ایجاد شایسته سالاری منتج شود.



وی ضمن ابلاغ دستورالعمل تدوین تشکیلات اصلاحی و احکام اعضاء کارگروههای تخصصی و کمیته راهبری مندرج در دستورالعمل مذکور، تاکید کرد کلیه معاونان، مدیران ستادی و شهرداران مناطق جهت تهیه و تدوین تشکیلات اصلاحی حوزه های مربوطه، مطابق جدول زمانبندی موجود، همکاری های لازم را با تیم مدیریت پروژه معمول دارند.



توزیع پلاستیک‌های زباله با آرم مرگ بر اسرائیل در روز قدس



مدیر کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری قم بیان کرد: همزمان با روز جهانی قدس، پلاستیک‌های زباله منقش به آرم لگدکوب شده اسرائیل میان راهپیمایان توزیع می شود.



علی حاجی رضا گفت: شهرداری قم اقدام به تهیه و توزیع ۵تن کیسه زباله با آرم لگد کوب شده اسرائیل در میان راهپیمایان روز جهانی قدس در استان قم اقدام کرده است.



وی ادامه داد: در طراحی این پلاستیک از شعار "اسرائیل را به زباله‌دان تاریخ می‌فرستیم" و "مهر باطل شد" بر روی آرم منحوس اسرائیل استفاده شده است.



اجرای چندین پروژه عمرانی در بلوار امام موسی صدر



شهردار منطقه هفت قم گفت: با توجه به اینکه بلوار امام موسی صدر یکی از مهمترین بلوار های شهر جهت ورود زائران به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) است، در اولویت اجرای پروژه های جدید قرار گرفته است.



مهدی اصفهانیان مقدم افزود: با توجه به دستور شهردار قم مبنی بر توجه خاص به مبادی ورودی شهر قم به لحاظ سیما و منظر شهری و تأمین امکانات زائران، پروژه بلوار امام موسی صدر جزء اولویت های شهرداری منطقه هفت قرار گرفت.



وی با توجه به اینکه بلوار امام موسی صدر در حاشیه رود خانه قرار گرفته و از معابر اصلی شهر قم به شمار می رود

افزود: این بلوار از معابر اصلی منشعب از میدان مطهری است و راه دسترسی به ایستگاههای مونوریل را در آینده دارد که خود یک نقطه تبادل سفر مهم بوده، همچنین جذب مسافران در پارک مجاور آن اهمیت این بلوار را چندین برابر کرده است .



وی ضمن اشاره به اعتبار در نظر گرفته شده ۱۰ میلیارد ریالی جهت اجرای این پروژه اذعان داشت: اهم اقدامات انجام شده شامل انجام آسفالت معابر و شوارع اصلی و فرعی بلوار، نصب پل هوایی در راستای افزایش ضریب ایمنی تردد شهروندان محترم، پیگیری احداث نمازخانه ، سرویس بهداشتی، بازسازی و تکمیل روشنایی ، دیوار سازی دربوستان رجائی جهت رفاه حال شهروندان و زائران محترم، نصب چندین ست ورزشی و کمپلکس بازی در بوستان شهید رجائی، اصلاح ،توسعه و تعریض و تعمیر پل های فلزی شوارع فرعی به معابر اصلی،ساماندهی و پاکسازی قسمتی از محل سابق میدان میوه و تره بار، جمع آوری پرنده فروشی های غیرمجاز مستقر در ابتدای بلوار امام موسی صدر بوده است.