مسئولان از پتانسیل خبری فارس برای حل مشکلات استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی زحمتکش در آیین تجلیل از خبرنگاران اظهار داشت: استفاده مطلوب از توان خبری استان باعث رشد فارس می شود و بدین وسیله زمینه آشنایی بیشتر مسئولان با معضلاتی که مردم با آنها درگیر هستند فراهم می شود.

وی تصریح کرد: به طور مثال برای اجرایی کردن طرح محدوده ترافیک در شیراز تمام مسئولان شهرستان اعلام آمادگی کردند اما این طرح در موعد مقرر اجرا نشد شاید خبرنگاران با پیگیری ها خود بتوانند دلیل عملیاتی نشدن این طرح را مشخص کنند.

ایجاد پارک خبرنگار

رئیس شورا اسلامی شهر شیراز همچنین بیان داشت: در صورتی که پارکی به اسم خبرنگار در شیراز ایجاد شود فعالان عرصه خبر می توانند از مدیران برای حضور در این پارک دعوت کنند تا بدین وسیله چندین رسانه در کنار هم مشکلات شهر را مطرح کنند و مدیران را به چالش بکشند.