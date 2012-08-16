  1. استانها
  2. فارس
۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۹

زحمتکش:

مسئولان از پتانسیل خبری فارس برای حل مشکلات استفاده کنند

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر شیراز گفت: مسئولان استان و شهر شیراز از پتانسیل خبری موجود در فارس به نحو مطلوب برای حل مشکلات استفاده کنند.

 به گزارش خبرنگار مهر، علی زحمتکش در آیین تجلیل از خبرنگاران اظهار داشت: استفاده مطلوب از توان خبری استان باعث رشد فارس می شود و بدین وسیله زمینه آشنایی بیشتر مسئولان با معضلاتی که مردم با آنها درگیر هستند فراهم می شود.

وی تصریح کرد: به طور مثال برای اجرایی کردن طرح محدوده ترافیک در شیراز تمام مسئولان شهرستان اعلام آمادگی کردند اما این طرح در موعد مقرر اجرا نشد شاید خبرنگاران با پیگیری ها خود بتوانند دلیل عملیاتی نشدن این طرح را مشخص کنند.

ایجاد پارک خبرنگار

رئیس شورا اسلامی شهر شیراز همچنین بیان داشت: در صورتی که پارکی به اسم خبرنگار در شیراز ایجاد شود فعالان عرصه خبر می توانند از مدیران برای حضور در این پارک دعوت کنند تا بدین وسیله چندین رسانه در کنار هم مشکلات شهر را مطرح کنند و مدیران را به چالش بکشند.

کد مطلب 1674959

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها