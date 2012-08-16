به گزارش خبرگزاری مهر جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در آستانه روز قدس با دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی پر شور این روز بیانیه ای صادر کرد.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

روز قدس آنچنان که امام عظیم الشان (ره) فرمود روز اسلام است و عصر حاضر به گفته رهبر حکیم انقلاب اسلامی، عصر بیداری اسلامی است.آن بیداری اسلامی که از 33 سال قبل با پیروزی انقلاب اسلامی ایران آغاز و در مقطع کنونی با گسترش به ملتهای مسلمان منطقه در حال تنگ کردن حلقه محاصره بر صهیونیسم بین الملل است.

روز قدس امسال به انتظار فریادهای جدید در امت اسلامی است. ملتهای مسلمان در تونس، لیبی و مصر آزادانه به میدان های انقلاب و آزادی خود می آیند و مردم مسلمان بحرین، یمن، عربستان و اردن با الهام از پیروزی برادران خود در سایر کشورها، انرژی مضاعف گرفته و آرمان فلسطین را سر دست اهداف انقلابی خود می گیرند تا مرزهای فلسطین اشغالی را به وسعت تمام سرزمینهای اسلامی تصویر کنند.

روز قدس امسال، مردم مسلمان فلسطین در غزه، کرانه باختری و تمام اردوگاههای آوارگان علاوه بر شعارهای همیشگی خود به انتظار یک اتفاق مهم هستند که چیزی جز مطالبه جدی و یکپارچه مردم مسلمان منطقه به ویژه ملت انقلابی مصر برای لغو معاهدات ننگین با رژیم غاصب صهیونیستی نیست. لغو معاهده غیرقانونی و نامبارک رژیم گذشته مصر می تواند آغاز دومینوی انزوای بیشتر اسرائیل باشد.

روز قدس امسال در شرایطی گرامی داشته می شود که جنگ احزابی تمام عیار در سوریه خط اول مقاومت در جریان و تمام کفر مقابل تمام اسلام قد علم کرده است.

توطئه ای صهیونیستی که با طراحی مشترک آمریکا، انگلیس و فرانسه، با منابع مالی و نفتی خاندان خائن آل سعود و قطر جاه طلب و با نیروی انسانی عربی علیه یک کشور عربی دیگر و با میدان داری ترکیه نگون بخت دنبال می شود و هدف اصلی آن فروریختن خط اول مقاومت اسلامی و مدافعین قدس شریف است؛ و این همان پیچ تاریخی است که پیروزی هر طرف ماجرا، تکلیف مسیر مقاومت را برای مدتها مشخص خواهد کرد.

اما وعده الهی به پیروزی مستضعفین، نصرت دهندگان الهی و مومنین است که "کان حقا علینا نصر المومنین" و "ان تنصرواالله ینصرکم و یثبت اقدامکم"؛ و چه ایمانی بالاتر از اعتقاد به آرمان قبله اول مسلمین و چه نصرتی بالاتر از تلاش برای حذف و محو دشمن غاصب صهیونیستی از صحنه روزگار؟ و در این میان ملت انقلابی و روزه دار ایران اسلامی، پیشاپیش امت اسلامی بار دیگر جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به نمایش باشکوه حضور مومنانه خود در پیشانی مقابله با اسرائیل مبدل خواهند ساخت.

