قدس نماد اصلی مبارزه با استکبار جهانی است

حجت الاسلام سید‌نورالله موسوی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم حضور همگانی در راهپیمائی روز جهانی قدس اظهار داشت: مسئله قدس امروزه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و می‌طلبد که همه اقشار مردم با توجه به این حساسیت، حضوری پر شور در راهپیمائی روز جهانی قدس داشته باشند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی بوشهر از موضوع قدس به عنوان یک مسئله راهبردی یاد کرد و اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره) 33 سال قبل پایه‌های رفیع مسئله راهبردی قدس را به صورت رسمی بینان نهاده است.

وی ادامه داد: مسئله قدس به عنوان میراثی ارزشمند از امام راحل در راستای حفظ وحدت مسلمین به جای مانده و با رهنمون‌های حکیمانه مقام معظم رهبری مدظله العالی به جایگاه واقعی خود رسیده و راهکار مناسبی برای مبارزه با ظلم ظالمان به شمار می‌آید.

حجت‌الاسلام موسوی‌نیا به اهداف روز جهانی قدس اشاره کرد و ادامه داد: حضور گسترده و منسجم در راهپیمایی ضداستکباری قدس بار دیگر وفاداری مردم به آرمان‌های امام راحل (ره)، شهدای گرانقدر و رهبر معظم انقلاب اسلامی را اثبات خواهد کرد.

وی از قدس به عنوان نماد اصلی مبارزه با استکبار جهانی یاد کرد و افزود: قدس به عنوان مسئله‌ای جهانی، بین‌المللی و حقوق بشری مطرح است؛ حقوقی که بیش از 60 سال است رژیم جعلی صهیونیستی آن را ضایع کرده و زیر چکمه‌های جنایتکاران از بین رفته است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی بوشهر در ادامه بیان داشت: امسال در حالی به استقبال روز جهانی قدس می رویم که ملت فلسطین با پیروزی قابل توجه ملت‌های مسلمان و نهضت بیداری اسلامی با وجود این که در حلقه محاصره اشغالگران صهیونیست قرار دارند، با امیدواری بیش از پیش به پیروزی خود می‌اندیشند.

وی خاطرنشان ساخت: مقابله با مستکبران عالم از مهم‌ترین ویژگی‌های روز جهانی قدس است که به مردم و مسلمانان جهان جان تازه می‌‌بخشد و باعث افزایش قدرت مسلمین در مقابله با زورگویی دشمنان اسلام می‌شود.