1200 پایگاه برای جمع آوری زکات فطره در همدان دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) همدان گفت: یکهزار و 200 پایگاه کمیته امداد امام خمینی(ره) در روز عید سعید فطر وجوه زکات فطره را جمعآوری میکنند.
جعفر چهرهقانی اظهار داشت: این نهاد ضمن ایجاد پایگاههای جمعآوری زکات فطره در روز عید فطر، در مصلاهای برگزاری آیین پرشکوه نماز عید فطر، مساجد، حسینیهها و میادین اصلی شهرها، بخشها و روستاها زکات فطره مردم متدین و نوعدوست را جمعآوری میکنند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) همدان افزود: تعداد 220 هزار پاکت مخصوص جمعآوری زکات فطره نیز چند روز قبل از عید سعید فطر در بعضی از مناطق شهری در منازل توزیع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بیش از 3 میلیارد ریال زکات فطره در سال گذشته توسط این نهاد جمعآوری و در اسرع وقت در بین نیازمندان و مستمندان توزیع شده است.
110 نقطه حادثه خیز همدان شناسایی شد
معاون راهداری اداره کل راه و شهر سازی همدان گفت: با توجه به افزایش مسافرت ها در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، عملیات آشکار سازی 110 نقاط حادثه خیز در محورهای شریانی این استان انجام شد.
محمد رودباری افزود: شیار عرضی و طولی در این نقاط ایجاد و این محورها با نصب رفلکتورهای عرضی و طولی آشکار سازی شد.
وی اضافه کرد: با آشکار سازی محورهای حادثه خیز این استان کاهش روز افزون سوانح فوتی، جرحی و خسارتی در این نقاط ممکن می شود.
وی گفت: به منظور جلوگیری از خروج و واژگونی خودروها از مسیر اصلی نیز 230 کیلومتر شیار طولی در محورهای شریانی که شانه آسفالت دارند، ایجاد شده است.
رودباری افزود: به منظور آگاهی دادن به رانندگان و جلوگیری از بروز سوانح دلخراش 32 عدد تابلو آشکار ساز اطلاعاتی با زمینه فسفری در سر پیچ ها و تقاطع ها نصب شده است.
126 نفر در سوانح رانندگی همدان جان باختند
مدیرکل پزشکی قانونی همدان اعلام کرد: 126 نفر در سه ماه نخست امسال در سوانح رانندگی این استان جان باختند.
علی احسان صالح افزود: متوفیان ناشی از سوانح رانندگی همدان در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 134 نفر جان باختند، شش درصد کاهش یافته است.
مدیر کل پزشکی قانونی همدان اضافه کرد: 93 مرد و 33 زن در سوانح رانندگی درون و برون شهری در سه ماه نخست سال جاری جان خود را از دست دادند.
وی در خصوص محل وقوع سوانح فوتی گفت: 90 سانحه فوتی در بهار سالجاری در محورهای برون شهری، 31 سانحه در جاده های درون شهری و پنج سانحه در جادههای روستایی رخ داده است.
وی اضافه کرد: همچنین در بهار امسال، آمار یک هزارو 906 مصدوم حوادث رانندگی در پزشکی قانونی استان ثبت شده است که از این تعداد یکهزارو 352 نفر مرد و 554 نفر زن هستند.
صالح اضافه کرد: مصدومین حوادث رانندگی بهار امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، هفت و هشت دهم درصد افزایش یافته در حالیکه شمار مصدومین حوادث رانندگی بهار سال گذشته، یکهزارو 768 نفر بوده است.
327 نفر- ساعت آموزش ویژه مدیران در فنی و حرفه ای همدان برگزار شد
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت فنی و حرفه ای همدان گفت: 327 نفر- ساعت آموزش ویژه مدیران و مسئولان این اداره کل در چهار ماهه نخست امسال برگزار شد.
رضا زارعی افزود: در چهار ماه نخست سال جاری شش دوره تخصصی با هدف ارتقا تخصص ها و مهارت های مدیران در زمینه های مدیریت دولتی و علوم وابسته به آن و فراهمآوردن زمینهها و بسترهای آموزشی لازم برای رشد مدیران این اداره کل به اجرا درآمده است.
وی یادآور شد: دوره های آموزشی ابزارهای مدیریت کیفیت جامع، پژوهش های سازمانی، رهبری تحول در سازمان ها، پویایی سازمانی و فردی، فرایند و فنون تصمیم گیری و راهبردهای آموزش و توان افزایی آموزش های برگزار شده در این مدت بوده است.
همایش فرهنگیان آزاده در همدان برگزار میشود
رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو همدان از برگزاری همایش بزرگ فرهنگیان آزاده در همدان خبر داد.
محمود کتابی گفت: همایش بزرگ فرهنگیان آزاده در همدان به مناسبت بزرگداشت مقام آزادگان 28 مردادماه سال جاری در کانون شهید پورمیدانی همدان برگزار میشود.
محمود کتابی به حضور 44 نفر از فرزندان شهدا در آموزش و پرورش ناحیه دو همدان اشاره کرد و اظهار داشت: این افراد در کادر اداری و آموزشی به فعالیت اشتغال دارند.
کتابی به حضور 106 جانباز در این مجموعه اشاره کرد و افزود: حضور این جانبازان در آموزش و پرورش همدان یادآور رشادت، شجاعت و شهامت است و فضیلت اینان به قول امام راحل افضل است.
وی ادامه داد: 37 آزاده سرافراز و 239 نفر رزمنده دلاور در آموزش و پرورش ناحیه دو همدان اشتغال دارند
مرکز رشد صنایع دستی با محوریت سفال و سرامیک در لالجین ایجاد میشود
تفاهمنامه همکاری میان پارک علم و فناوری و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان منعقد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همدان افزود: این تفاهمنامه همکاری ، با موضوع فراهم آوردن زمینه توسعه کمی و کیفی، برنامهریزی و اجرای فعالیتهای علمی، تحقیقاتی، آموزشی و پژوهشهای کاربردی به امضا رسیده است.
اسدالله بیات افزود: از اهداف انعقاد این تفاهمنامه میتوان به حمایت از شرکتهای دانشبنیان در عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد.
وی با بیان اینکه بهرهبرداری بهینه از ظرفیتها و امکانات موجود در پارک علم و فناوری و اداره کل میراث فرهنگی همدان از دیگر دلایل انعقاد این تفاهمنامه است، ادامه داد: ایجاد مرکز رشد صنایع دستی با محوریت سفال و سرامیک در مرکز علمیکاربردی لالجین از مصوبات این تفاهمنامه به شمار میآید.
بیات هدف از ایجاد این مرکز را تلاش برای حمایت از توسعه کمی و کیفی اقتصاد صنایع دستی در منطقه، برنامهریزی فعالیتهای علمی، آموزشی و پژوهشی، افزایش ثروت در منطقه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری، تجاریسازی فناوری و تحقیقات در علوم پیشرفته مرتبط، افزایش توان رشد شرکتهای دانشبنیان صنایع دستی بهویژه سفال و سرامیک و ایجاد رقابت سازنده میان شرکتهای مستقر در پارک و موسسات دانشبنیان دانست.
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