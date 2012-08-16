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۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۵

در بیانیه‌ای تاکید شد:

روز قدس روز نمایش وحدت و اقتدار مسلمانان است

روز قدس روز نمایش وحدت و اقتدار مسلمانان است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، به همراه استاندار گلستان در بیانیه ای مشترک ضمن تبریک روز جهانی قدس، آحاد و اقشار مختلف مردم را به حضور باشکوه و هر چه گسترده تر در این مراسم دعوت و تاکید کردند: روز قدس روز نمایش وحدت و اقتدار مسلمانان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه مشترک آمده است: ماه رمضان ماه خداست. انتساب ماهی از ماه های قمری به خداوند همانند انتساب روح انسانی به خداوند برای تعظیم و تکریم است. خداوند با این انتساب بر آن است تا بر اهمیت و عظمت این ماه تأکید کند و انسانها را به بزرگداشت آن تشویق نماید؛ هرچند که همه ماه ها از آن خداست و چیزی در جهان جز مظاهر وجودی خداوند نیست.
 
این بیانیه ادامه می دهد : بار دیگر تجلی ماه رمضان در انتهای راه آسمانی‌اش، به لحظه رسالت قدسی برای رهایی بشریت رسیده و در این فراز «قدس» حرف اول و آخری است که هیچ کس نتوانسته آن را از دل و زبان امت اسلامی برکند.

در ادامه آمده است: روز قدس میراث گرانبهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و نشانی از عمق دور اندیشی و هوشمندی امام خمینی (ره) است که بیانگر اعتقاد و پایبندی‌اش به اندیشه وحدت و انسجام اسلامی مقابل زورگویان عرصه جهانی است.

در این بیانیه تصریح شده است: صهیونیست های غاصب باید بدانند حکومت اسلامی و به ویژه مردم شریف و انقلابی ایران همواره از حقوق به‌حق ملت فلسطین حمایت کرده و غده سرطانی اسرائیل غاصب را محکوم می‌کند. امسال اهمیت گرامیداشت روز قدس بیشتر از همیشه است و جهان اسلام و مجامع اسلامی باید قدرتمندانه‌تر از سال‌های قبل به یاری مردم مقاوم فلسطین بشتابند.

استاندار و نماینده ولی فقیه در گلستان آورده اند: حضور متراکم و انبوه مسلمانان جهان در روز قدس و فریاد آنان بر فرق آمریکا و اسرائیل- دشمنان مشترک و پلیدشان- بار دیگر وحدت، یکپارچگی و اقتدار مسلمین را به رخ دشمنان اسلام عزیز کشانده و چشم انداز زیبای فتح و پیروزی ملت فلسطین و سقوط غاصبان قدس را ترسیم خواهد کرد.

در این بیانیه تاکید شده است: عهد و پیمان با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) در روز جمعه، همگام با مردم خداجوی ایران اسلامی در راهپیمایی باشکوه روز قدس شرکت نموده و با مشت‌های گره کرده شعار « مرگ بـر آمریکا و مرگ بـر اسرائیل » سر داده و از آحاد مردم همیشه در صحنه و روزه‌دار استان گلستان دعوت می‌نمائیم با حضور قدرتمند خود در راهپیمائی روز جهانی قدس شرکت نموده و لرزه بر اندام پوشالی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی بیاندازند و موجب دلگرمی و قوت قلب مبارزان فلسطینی باشند .
کد مطلب 1674981

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