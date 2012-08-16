روز قدس روز نمایش وحدت و اقتدار مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه مشترک آمده است: ماه رمضان ماه خداست. انتساب ماهی از ماه های قمری به خداوند همانند انتساب روح انسانی به خداوند برای تعظیم و تکریم است. خداوند با این انتساب بر آن است تا بر اهمیت و عظمت این ماه تأکید کند و انسانها را به بزرگداشت آن تشویق نماید؛ هرچند که همه ماه ها از آن خداست و چیزی در جهان جز مظاهر وجودی خداوند نیست.



این بیانیه ادامه می دهد : بار دیگر تجلی ماه رمضان در انتهای راه آسمانی‌اش، به لحظه رسالت قدسی برای رهایی بشریت رسیده و در این فراز «قدس» حرف اول و آخری است که هیچ کس نتوانسته آن را از دل و زبان امت اسلامی برکند.

در ادامه آمده است: روز قدس میراث گرانبهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و نشانی از عمق دور اندیشی و هوشمندی امام خمینی (ره) است که بیانگر اعتقاد و پایبندی‌اش به اندیشه وحدت و انسجام اسلامی مقابل زورگویان عرصه جهانی است.



در این بیانیه تصریح شده است: صهیونیست های غاصب باید بدانند حکومت اسلامی و به ویژه مردم شریف و انقلابی ایران همواره از حقوق به‌حق ملت فلسطین حمایت کرده و غده سرطانی اسرائیل غاصب را محکوم می‌کند. امسال اهمیت گرامیداشت روز قدس بیشتر از همیشه است و جهان اسلام و مجامع اسلامی باید قدرتمندانه‌تر از سال‌های قبل به یاری مردم مقاوم فلسطین بشتابند.



استاندار و نماینده ولی فقیه در گلستان آورده اند: حضور متراکم و انبوه مسلمانان جهان در روز قدس و فریاد آنان بر فرق آمریکا و اسرائیل- دشمنان مشترک و پلیدشان- بار دیگر وحدت، یکپارچگی و اقتدار مسلمین را به رخ دشمنان اسلام عزیز کشانده و چشم انداز زیبای فتح و پیروزی ملت فلسطین و سقوط غاصبان قدس را ترسیم خواهد کرد.



در این بیانیه تاکید شده است: عهد و پیمان با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) در روز جمعه، همگام با مردم خداجوی ایران اسلامی در راهپیمایی باشکوه روز قدس شرکت نموده و با مشت‌های گره کرده شعار « مرگ بـر آمریکا و مرگ بـر اسرائیل » سر داده و از آحاد مردم همیشه در صحنه و روزه‌دار استان گلستان دعوت می‌نمائیم با حضور قدرتمند خود در راهپیمائی روز جهانی قدس شرکت نموده و لرزه بر اندام پوشالی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی بیاندازند و موجب دلگرمی و قوت قلب مبارزان فلسطینی باشند .