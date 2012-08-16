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۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

غلامی در گفتگو با مهر:

آزادگان با تحمل سختی ها و شکنجه های اسارت باعث سرافرازی ملت ایران شدند

آزادگان با تحمل سختی ها و شکنجه های اسارت باعث سرافرازی ملت ایران شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه این استان افتخار داشتن 507 آزاده را دارد گفت: آزادگان با تحمل سختی ها و شکنجه های اسارت باعث سرافرازی ملت ایران شدند.

محمود غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با آزادگان فرمودند، ایثارگران در طول دوران اسارت تمامی سختی ها و شکنجه ها را تحمل کرده و باعث سرافرازی ملت ایران شدند.

وی گفت: در حال حاضر مردم سرافراز و غیور ایران اسلامی نیز با توجه به تحریم های دشمنان علیه این مملکت، باید سختی ها را مانند ایثارگران تحمل کنند تا دشمن مثل همیشه ناامید شود.

وی افزود: ما اعتقاد داریم آزادگان و خانواده آنان باید به عنوان الگو در جامعه باشند و حس ایثار و شهادت را ترویج دهند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان بیان داشت: با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب، آزادگان باید دوران سخت اسارت را به صورت فیلم و کتاب به رشته تحریر درآورند تا همگان از آن درس بگیرند.

کد مطلب 1674984

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