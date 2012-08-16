منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکت در راهپیمایی روز قدس، تجلی قدرت مسلمانان است، اظهار داشت: روز قدس تجلی و خواستگاه قدرت اسلام است و همه باهم در راهپیمایی رزو قدس شرکت می کنیم.



وی افزود: با توجه به بیداری اسلامی در منطقه در روز قدس سال جاری شاهد راهپیمایی با شکوهی خواهیم بود.



مدیرکل هواشناسی استان البرز با بیان اینکه امروزه مسلمانان مظلوم مورد هجمه دشمنان قرار گرفته اند، اضافه کرد: با حضور در راهپیمایی روز قدس حمایت خود را از مسلمانان مظلوم به ویژه میانمار و فلسطین اعلام می کنیم.



وی ادامه داد: مردم ولایت مدار ایران همواره در صحنه های مختلف حضور پر رنگی داشته اند و روز قدس سال جاری نیز بار دیگر مشت محکمی بر دهان مستکبران جهان خواهیم کوبید.



مدیرکل هواشناسی استان البرز گفت: روز جهانی قدس به ابتکار امام راحل به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان اطلاق شد که امروزه به آرمانی مشترک و صدایی واحد در جهان اسلام در مقابل کفر و ظلم و ستم نظام طاغوت تبدیل شده است.



رحمانیان تصریح کرد: روز قدس روز تجلی قدرت، وحدت و عظمت مسلمانان دربرابر ابرقدرت ها است.



وی با بیان اینکه روز قدس، نقطه اشتراک بین تمام مسلمانان جهان است، افزود: با توجه به تشدید توطئه های دشمنان و تحریم های استکبار جهانی علیه ایران اسلامی، امسال راهپیمایی روز قدس باید با قوت و قدرت با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز گفت: حضور هرچه با شکوه تر مردم در راهپیمایی روز قدس پشتوانه محکمی برای نظام اسلامی است.