حمایت همه جانبه از سرمایه گذاری در گلستان/ کشف 3400 قلم داروی غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور عمرانی استاندار گلستان گفت : به هر نحو ممکن از سرمایه گذاری در استان حمایت و شرایطی را فراهم می کنیم تا با طراحی و اجرای پروژه های خوب و اساسی ، اشتغال - طراوت و زیبائی محیط و جذب گردشگران بیشتر را به مردم استان هدیه دهیم.

عبدالرضا دادبود در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر گرگان اظهار داشت: هنر مدیریت باید این باشد که با کار و تلاش در حدود قوانین و مقررات و پایبندی به آن ، فرصت را از دل محدودیت های موجود بیرون آورد.

وی افزود: صرف نظر از اینکه این فرصت ها منتج به نتیجه گردد یا خیر موضوع را پیگیری نموده که حاصل آن ایجاد رضایتی خواهد بود که پیگیریها و تلاشها در حد کامل خود انجام پذیرفته است.

بخش دولتی همکار بخش خصوصی است

استاندار گلستان با بیان اینکه بخش دولتی همراه و همکار بخش خصوصی است، گفت: اگر این دو بخش در کنار یکیدگر قرار گیرند و به درک مشترک برسند می توانند مشکلات را به خوبی مدیریت و رفع کنند.

جواد قناعت در جمع صنعتگران استان افزود: برخی از مشکلات بخش صنعت جنبه استانی و برخی دیگر جنبه ملی دارد و مسئولان استان در حوزه اختیارات خود تاکنون تلاش کردند مشکلات بخش صنعت را رفع کنند و از این به بعد هم من قول می دهم که از تمام توان و اختیارات خود بهره ببرند.

به گفته وی، رفع آن دسته از مشکلاتی که جنبه ملی دارد از اختیارات مدیران استانی خارج بوده و نیاز به پیگیری دارد.

استاندار گلستان تصریح کرد: برخی از مشکلات ملی یا جنبه ساختاری و قانونی دارد و یا در برخی موارد در مرکز درباره آنها ضد و نقیض عمل می شود.

قناعت درادامه بر رعایت قانون در جامعه تاکید کرد و گفت: دستگاه نظارتی مراقب رعایت قانون است و با این حال در جلسات مختلف از آنها خواسته شده شرایط بخش صنعت را درک کرده و نسبت به رعایت قانون سختگیری کمتری داشته باشند.

کشف 3400 قلم داروی غیرمجاز

فرمانده انتظامی "بندرگز "استان گلستان گفت: 3 هزار و 400 قلم داروی غیر مجاز در طرح ایست و بازرسی پلیس راه نوکنده کشف شد.



سرهنگ محمود علی فرگفت: مأموران همچنین در بازرسی از این وسیله نقلیه موفق به کشف 122 دستگاه گوشی تلفن همراه شدند.



فرمانده انتظامی بندرگز پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز را از دیگر فعالیت های کارکنان در اجرای این طرح عنوان کرد و بیان داشت: با تلاش مأموران چهار نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر و مقادیری مواد مخدر صنعتی و سنتی از آنان کشف شد.



وی همچنین خاطر نشان کرد، مأموران پلیس آگاهی نیز در این عملیات موفق به دستگیری دو سارق و کشف اموال مسروقه از آنان شدند.