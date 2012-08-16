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۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

هدایی پور:

روستاهای بیش از 50 خانوار در البرز تا سه ماهه نخست سال 92 گازرسانی می شوند

روستاهای بیش از 50 خانوار در البرز تا سه ماهه نخست سال 92 گازرسانی می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست شرکت گاز استان البرز با اشاره به 16 روستای بالای 50 خانوار در البرز گفت: از این تعداد روستا سهم شهرستان ساوجبلاغ 10روستا و اشتهارد شش روستا است که با تلاش و یاری خداوند تا پایان سال 91 و سه ماهه اول سال 92 عملیات گازرسانی به این روستا ها به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هدایی پور ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی و رسیدگی پیشرفت فیزیکی طرحهای مهر ماندگار در استانداری البرز در کرج در خصوص گاز رسانی به روستاهای بالای 50 خانوار گفت: در استان البرز 16 روستای بالای50 خانوار داریم که عملیات گازرسانی به این روستاها آغاز شده است.

وی افزود: از این تعداد روستا سهم شهرستان ساوجبلاغ 10روستا با 70 درصد پیشرفت فیزیکی و اشتهارد شش روستا با 30درصد پیشرفت در حال اجرا است که با تلاش و یاری خداوند تا پایان سال 91 و سه ماهه اول سال 92 به بهره برداری می رسند.

هدایی پور با اشاره به خط لوله انتقال گاز در شهرستان طالقان به طول 25 کیلومتر یادآور شد: عملیات انتقال این خط از آذر ماه سال 90 اجرایی شده و تا کنون 35 درصد رشد فیزیکی داشته است.

سرپرست شرکت گاز استان البرز گفت: تلاش می کنیم این طرح تا پایان دولت دهم به مرحله بهره برداری برسد.

وی گفت: در حال حاضر بیشتر مناطق استان از نعمت گاز شهری برخوردارند و با شناسایی مناطق بی بهره نیز عملیات گاز رسانی به این نقاط با سرعت دنبال می شود.

کد مطلب 1674999

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