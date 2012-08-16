روستاهای بیش از 50 خانوار در البرز تا سه ماهه نخست سال 92 گازرسانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هدایی پور ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی و رسیدگی پیشرفت فیزیکی طرحهای مهر ماندگار در استانداری البرز در کرج در خصوص گاز رسانی به روستاهای بالای 50 خانوار گفت: در استان البرز 16 روستای بالای50 خانوار داریم که عملیات گازرسانی به این روستاها آغاز شده است.

وی افزود: از این تعداد روستا سهم شهرستان ساوجبلاغ 10روستا با 70 درصد پیشرفت فیزیکی و اشتهارد شش روستا با 30درصد پیشرفت در حال اجرا است که با تلاش و یاری خداوند تا پایان سال 91 و سه ماهه اول سال 92 به بهره برداری می رسند.



هدایی پور با اشاره به خط لوله انتقال گاز در شهرستان طالقان به طول 25 کیلومتر یادآور شد: عملیات انتقال این خط از آذر ماه سال 90 اجرایی شده و تا کنون 35 درصد رشد فیزیکی داشته است.

سرپرست شرکت گاز استان البرز گفت: تلاش می کنیم این طرح تا پایان دولت دهم به مرحله بهره برداری برسد.

وی گفت: در حال حاضر بیشتر مناطق استان از نعمت گاز شهری برخوردارند و با شناسایی مناطق بی بهره نیز عملیات گاز رسانی به این نقاط با سرعت دنبال می شود.