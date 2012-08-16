راهپیمایی روز جهانی قدس میدان بزرگی برای مبارزه با دشمنان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کیخا اظهار داشت: روز قدس روز اتحاد جهان اسلام برای حمایت از ملت فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی و پایان دادن به سکوت جامعه جهانی در برابر جنایت ‌های اشغالگران قدس است.

وی گفت: امام خمینی (ره) با نامگذاری این روز به عنوان روز اتحاد جهان اسلام با ملت فلسطین، تمام مسلمانان جهان را به اهمیت مسئله فلسطین و لزوم حمایت از آرمان فلسطینی‌ ها به عنوان سنگر اصلی مقابله با دشمنان اسلام و مسلمانان آشنا کرد.

وی افزود: روز قدس وفاق مسلمانان را در سطح جهان گسترش می ‌دهد و مردم مسلمان ایران به ویژه مردم همیشه در صحنه سیستان و بلوچستان هر کجا که فریاد مظلومی را بشنوند متواضعانه برای حمایت از او به پا می‌ خیزند هر چند که این حمایت در قالب راهپیمایی و تظاهرات باشد.

فرماندار زابل بیان داشت: باید در روز جهانی قدس به مسلمانان فلسطین اعلام کنیم که با تمام توان از آنان حمایت کرده و ندای مظلومیت آنها را به گوش جهانیان می ‌رسانیم.

وی گفت: شاید اگر روز قدس نبود امروز دشمنان اسلام توانسته بودند تمام اهداف و خواسته‌ های ضد اسلامی خود را نه تنها در فلسطین بلکه در تمام جهان اجرایی کنند، زیرا روز قدس نمایشی از اتحاد جهان اسلام در برابر دشمنان است که صهیونیست‌ ها و متحدانشان را در برابر مسلمانان ناتوان کرده است.