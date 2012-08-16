  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۲۹

قرائتی مطرح کرد:

طلاب در صف مقدم اشاعه دین قرار دارند

طلاب در صف مقدم اشاعه دین قرار دارند

آمل - خبرگزاری مهر: ستاد اقامه نماز کشور، نقش حوزه های علمیه و طلاب را در اشاعه مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ رسالت نبوی در جامعه دارای اهمیت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام محسن قرائتی ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز ساخت حوزه علمیه امیرالمومنین شهر رینه بخش لاریجان گفت: طلبه های جوان و روحانیون درزمان غیبت امام زمان (عج) به عنوان سربازان گمنام آن حضرت هستند و ضروری است با فراگیری علوم در حوزه های مختلف، رسالت مهم خود را به درستی انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه طلاب در کنار رسائل و مکاسب باید به قرآن و نهج ‌البلاغه توجه بیشتری داشته باشند، افزود: حوزه باید به مقوله فضای شاد وارد شده و طنزهای حکیمانه را برای مردم بیان کند تا جایگزین طنزهای ناشایستی که وجود دارد شود.
 
رئیس ستاد اقامه نماز کشور، به آغاز نهضت قرآنی با هدف انسجام‌ بخشی و انتظام به فعالیت‌ های قرآنی و تفسیری حوزه‌های علمیه در کشور خبر داد و اضافه کرد: این نهضت در راستای مهجوریت ‌زدایی از قرآن و در جهت تدبر در قرآن در دستور کار قرار گرفته است.
 
قرائتی بر گسترش مدارس و حوزه های علمیه در همه شهرستانها و مناطق دور دست کشور تاکید کرد و ادامه داد: راه‌اندازی حوزه علمیه در بخش لاریجان از آرزوهای دیرینه مردم این بخش بوده و خیران این شهرستان و بخش لاریجان باید در تسریع ساخت آن مشارکت کنند.
 
وی اضافه کرد:  کمک ‌های دولتی برای ساخت حوزه علمیه محدود بوده، از این رو همت عمومی مردم و عزم جدی برای این مهم را می‌طلبد.
 
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه توسعه فرهنگی و ارتقای بینش دینی و عقیدتی مردم نیازمند زیرساخت‌ های لازم است، گفت: حوزه علمیه در ارتقای سطح فرهنگ شهرستان تاثیر بسزایی داشته و توسعه همه جانبه منطقه را موجب می شود.
 
کد مطلب 1675003

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها