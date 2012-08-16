به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از روند پیشرفت کار فرودگاه بین المللی قم در جلسه‌ای با حضور سرمایه گذار و مجریان این طرح شرکت کرد.



وی در این جلسه با اشاره به اینکه این مجموعه یک فرودگاه تنها نیست بلکه شهر فرودگاهی است گفت: به اعتقاد من این پروژه یکی از بزرگترین کارهای قم و معادل قم جدید خواهد بود.



استاندار قم با بیان اینکه سرمایه گذاران بخش خصوصی مکمل دولتمردان هستند افزود: سرمایه گذاران بخش خصوصی نقش بسیار مهمی در توسعه و عمران کشور دارند.



پیریایی اظهار داشت: ما در دوره گذار هستیم برای رسیدن به افق 1404 نقش فرودگاه قم بسیار تعین کننده است و در جلسات آینده موارد خاص این فرودگاه را تشریح خواهیم کرد.



وی عمده بحث مورد نظر در این پروژه را مباحث اقتصادی عنوان کرد و افزود: ما به دنبال این هستیم که به وسیله این فرودگاه ارتباط قم به عنوان یک جهان شهر را با مجموعه کشورهای دنیا برقرار کنیم.



استاندار ادامه داد: وقتی اهداف این پروژه را مطالعه می کنیم می بینیم مجموعه کارهایی که در این فرودگاه اتفاق می افتد توسعه اقتصادی قم را برای آینده مقدور می سازد.



پیریایی تاکید کرد: باید مسئولان استانی و کشوری با دید حاکمیتی مسائل مربوط به فرودگاه را دنبال کنند و در این راه پشتیبان بخش خصوصی باشند.



وی با اشاره به جلسات برگزار شده در این خصوص اعلام کرد: در آینده مسئولان کشوری نیز برای کمک بیشتر در این دسته جلسات حضور خواهند داشت.



استاندار قم گفت: خط کمک دولت به قم مستمر خواهد بود زیرا که قم یک شهر ویژه است و البته باید افرادی باشند که بتوانند کمک ها به قم را پیگیری کنند.



تقدیر از مسئولانی که در اجرایی شدن این پروژه تلاش کردند



پیریایی در پایان اظهار داشت: لازم می دانم از آقای محتاج که قدم اول در این راه را برداشتند و همچنین حجت الاسلام موسی پور استاندار قبلی قم که این کار را شروع کردند تشکر کنم.



وی همچنین از نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی نیز تشکر کرد و گفت: در اجرایی شدن این پروژه نقش حجت الاسلام بنایی نماینده سابق قم در مجلس شورای اسلامی بسیار خوب و بارز است و جای تقدیر ویژه دارد و ما در تقدیرها نگاه سیاسی و صنفی نداریم.