ساعت بازدید از موزه های کرمان در روز قدس تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی افضلی گفت: ساعات بازدید از موزه ها و آثار تاریخی استان کرمان در روز جهانی قدس و عید سعید فطر تغییر خواهد کرد.

وی ادامه داد: به منظور شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس در جمعه هفته جاری همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و پس از آن اقامه نماز جمعه، ساعت بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی کرمان از سه بعد از ظهر تا 11 شب اعلام شده است.

این مسئول تصریح کرد: همچنین در روز عید سعید فطر نیز ساعت بازدید از موزه ها و سایر اماکن فرهنگی و تاریخی استان کرمان پس از اقامه نماز عید سعید فطر از ساعت 10 صبح تا پایان شب خواهد بود.