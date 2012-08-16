14 شهریور ماه انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی اصفهان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امین‌پور ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: هیئت اجرایی انتخابات طبق قانون نظام ساختمانی در استان اصفهان هفت نفر هستند و از بین اعضای سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌شوند.

وی با بیان اینکه شرکت در انتخابات هم حق و تکلیفی بوده که به عهده تمامی ما است، تاکید کرد: طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان متولی برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان، وزارت راه و شهرسازی است.

رئیس هیئت اجرایی ششمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با اشاره به اینکه احکام هیئت اجرایی اعلام شده است، بیان داشت: حدود 150 نفر داوطلب برای شرکت در انتخابات آتی ثبت‌نام کرده‌اند که از تمامی رشته‌های مورد نظر به اندازه کافی داوطلب وجود دارد.

امین‌پور با بیان این مطلب ادامه داد: پس از بررسی صلاحیت‌ها از نظر رعایت شرایط داوطلبی و نیز پایان مهلت تاریخ استعلام از مراجع قضایی و انتظامی و احراز صلاحیت عمومی داوطلبان، صلاحیت و یا عدم صلاحیت به آنها اعلام می‌شود.

وی با اشاره به معیار انتخاب اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تصریح کرد: اعضای سازمان افرادی را برای هیئت مدیره انتخاب می‌کنند که به فکر ارتقای فرهنگ مهندسی، به صلاح و رشد اقتصادی اجتماعی عموم مردم جامعه اندیشیده و به دنبال متوازن کردن ارائه خدمات در مقابل حق‌الزحمه‌ها باشند.