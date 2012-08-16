خودداری بیمارستان میلاد از پذیرش مصدوم/ بالگرد هلال احمر معطل روی آسمان

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع تصادف شدید در جاده آمل اعلام کرد: ساعت 9 و 45 دقیقه صبح امروز یک دستگاه پژو 405 با وانت تصادف شدیدی کرد که منجر به مصدومیت راننده شد.

وی افزود: راننده که از قسمت ران، لگن و دست چپ به شدت دچار شکستگی شده بود توسط دستگاه هیدرولیگ از ماشین خارج شد و بلافاصله به بیمارستان سوم شعبان دماوند منتقل شد که بیمارستان اعلام کرد امکانات لازم را برای عمل ندارد.

سخنگوی سازمان امداد و نجات گفت: مامور کیشیک سازمان با هماهنگی برج میلاد اعلام کرد مصدوم به بیمارستان میلاد منتقل شود ولی درحالی که بیمار با بالگرد هلال احمر به بیمارستان میلاد منتقل شد مامورین حراست از پذیرش مصدوم خودداری کرده و اعلام کردند هماهنگ نشده است این در حالی است بر اساس مصوبه هیئت دولت بیمارستانها باید تمامی بیماران تصادفی و اورژانسی را تحویل بگیرند.

درخشان گفت: این برای بار دوم است که بیمارستان میلاد بیمار را پذیرش نمی کند. پس از این اقدام بیمار به سرعت به بیمارستان امام خمینی منتقل شد.