به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودزاده ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: اداره کل و راه و شهرسازی در زمینه کنترل و ساخت و سازهای مسکن مهر نظارت دارد و با وجود نظارت مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی بر پروژه‌های مسکن ما نیز به وسیله کارشناسانی کنترل‌های مضاعفی بر طرح‌های مسکن مهر داشته است.

وی ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی از اجرای قانون عملیاتی کردن مجریان ذی‌صلاح در اجرای ساختمان‌ها حمایت می‌کند، چرا که مهم‌ترین کار ما مهندسی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: در چهار سال اخیر مسکن مهر بسیاری از نیازهای مسکن را به صفر رسانده اما از این به بعد نهادهای غیر دولتی باید پا در عرصه ساخت و ساز گذاشته و نیازهای انباشته را بر طرف کنند.

وی اضافه کرد: جایگاه نظام مهندسی ساختمان تغییر یافته و نظام مهندسی امروز باید خود را با نیاز مهندسی جامعه تطبیق کرده و نقش خود را ایفا کند.

محمودزاده تاکید کرد: اعضای سازمان باید در مجامع عمومی حضور گسترده و اثرگذار داشته و سازمان را به عنوان یک نهادت اثرگذار معرفی کنند.

وی ادامه داد: جامعه مهندسی ما باید جلوتر از نیاز جامعه به سمت مسکن حرکت کرده و در بهینه‌سازی ساخت و ساز نیز وارد شود.