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۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

محمودزاده خبر داد:

حمایت راه و شهرسازی از اجرای قانون به کارگیری مجریان ذی‌صلاح در ساختمان‌ها

حمایت راه و شهرسازی از اجرای قانون به کارگیری مجریان ذی‌صلاح در ساختمان‌ها

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: اداره کل راه و شهرسازی از اجرای قانون عملیاتی کردن مجریان ذی‌صلاح در اجرای ساختمان‌ها حمایت می‌کند، چرا که مهم‌ترین کار ما مهندسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودزاده ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: اداره کل و راه و شهرسازی در زمینه کنترل و ساخت و سازهای مسکن مهر نظارت دارد و با وجود نظارت مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی بر پروژه‌های مسکن ما نیز به وسیله کارشناسانی کنترل‌های مضاعفی بر طرح‌های مسکن مهر داشته است.

وی ادامه داد: اداره کل راه و شهرسازی از اجرای قانون عملیاتی کردن مجریان ذی‌صلاح در اجرای ساختمان‌ها حمایت می‌کند، چرا که مهم‌ترین کار ما مهندسی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: در چهار سال اخیر مسکن مهر بسیاری از نیازهای مسکن را به صفر رسانده اما از این به بعد نهادهای غیر دولتی باید پا در عرصه ساخت و ساز گذاشته و نیازهای انباشته را بر طرف کنند.

وی اضافه کرد: جایگاه نظام مهندسی ساختمان تغییر یافته و نظام مهندسی امروز باید خود را با نیاز مهندسی جامعه تطبیق کرده و نقش خود را ایفا کند.

محمودزاده تاکید کرد: اعضای سازمان باید در مجامع عمومی حضور گسترده و اثرگذار داشته و سازمان را به عنوان یک نهادت اثرگذار معرفی کنند.

وی ادامه داد: جامعه مهندسی ما باید جلوتر از نیاز جامعه به سمت مسکن حرکت کرده و در بهینه‌سازی ساخت و ساز نیز وارد شود.

کد مطلب 1675031

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