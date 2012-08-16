  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۹

تیم درمان اضطراری جمعیت هلال احمر سیستان وبلوچستان به مناطق زلزله زده اعزام شد

تیم درمان اضطراری جمعیت هلال احمر سیستان وبلوچستان به مناطق زلزله زده اعزام شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال ‌احمر سیستان و بلوچستان گفت: تیم درمان اضطراری جمعیت هلال احمر استان متشکل از امدادگران زبده و آموزش دیده برای کمک رسانی به مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی اعزام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول راشکی ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم اعزام تیم درمان هلال ‌احمر استان به مناطق زلزله ‌زده اظهار داشت: این افراد با یکدستگاه اتوبوس آمبولانسی مجهز به کامل ترین امکانات درمانی برای کمک و درمان به آسیب دیدگان استان آذربایجان شرقی اعزام شدند.

وی گفت: چادرهای امدادی جمعیت هلال ‌احمر استان از روز گذشته برای دریافت کمک‌ های نقدی و غیرنقدی شهروندان در استان مستقر شده است.

وی افزود: مردم نوعدوست و خیر سیستان و بلوچستان می ‌توانند کمک‌ های نقدی خود برای کمک به زلزله زدگان به شماره حساب 99999 بانک ملت واریز کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال ‌احمر سیستان و بلوچستان بیان داشت: چادرها و پایگاه‌ های امدادی هلال ‌احمر در سایر شهرهای استان نیز دایر شده و مردم می‌ توانند کمک ‌های خود را از این طریق به هموطنان زلزله ‌زده ارسال کنند.

وی گفت: گروه های امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان برای کمک رسانی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی آمادگی کامل دارند.

کد مطلب 1675037

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها