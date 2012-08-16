تیم درمان اضطراری جمعیت هلال احمر سیستان وبلوچستان به مناطق زلزله زده اعزام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول راشکی ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم اعزام تیم درمان هلال ‌احمر استان به مناطق زلزله ‌زده اظهار داشت: این افراد با یکدستگاه اتوبوس آمبولانسی مجهز به کامل ترین امکانات درمانی برای کمک و درمان به آسیب دیدگان استان آذربایجان شرقی اعزام شدند.

وی گفت: چادرهای امدادی جمعیت هلال ‌احمر استان از روز گذشته برای دریافت کمک‌ های نقدی و غیرنقدی شهروندان در استان مستقر شده است.

وی افزود: مردم نوعدوست و خیر سیستان و بلوچستان می ‌توانند کمک‌ های نقدی خود برای کمک به زلزله زدگان به شماره حساب 99999 بانک ملت واریز کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال ‌احمر سیستان و بلوچستان بیان داشت: چادرها و پایگاه‌ های امدادی هلال ‌احمر در سایر شهرهای استان نیز دایر شده و مردم می‌ توانند کمک ‌های خود را از این طریق به هموطنان زلزله ‌زده ارسال کنند.

وی گفت: گروه های امداد و نجات جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان برای کمک رسانی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی آمادگی کامل دارند.