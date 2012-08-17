عمده فعالیت پست تلاش برای کاهش تردد به سازمانهای مختلف است

سیروس رضایتی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: 10 مرسوله پستی (دریافت و ارسال مرسوله) در طول سال به ازای هر نفر جابه جا می شود.

وی افزود: با سازمان های مختلف برای افزایش سرانه مرسوله پستی تعامل صورت گرفته و در مقایسه یا سایر استان‌ها، استان اصفهان در این زمینه موفق تر عمل کرده است.

مدیر کل پست استان اصفهان در مورد فعالیت‌های عمده پست تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی مانند، آلودگی هوا و ترافیک، عمده فعالیت های پست، انجام خدمات از طریق پست و کم کردن رفت و آمد مردم به سازمان ها ی مختلف است که در صورت محقق شدن این امر میزان آلودگی هوا و هزینه ها کاهش پیدا می کند.

وی ادامه داد: از تکنولوژی آی سی تی برای انجام این فعالیت‌ها استفاده می‌شود و فعالیت‌ها به صورت فیزیکی، الکترونیکی و یا تلفیقی از هر دو انجام می شود.

رضایتی در مورد همکاری اداره پست با دانشگاه اصفهان گفت: دانشجویان پس از گذراندن مراحل فارغ التحصیلی و تقاضای مدرک، مدرک خود را در مدت 10 روز از طریق پست دریافت می کنند، این تعامل با دانشگاه صنعتی نیز انجام می شود.

وی ادامه داد: در سازمان تامین اجتماعی، ابلاغیه ها توسط خود سازمان ارسال می‌شد، در صورتی که تا پایان سال 1390 به صورت پایلوت در اصفهان، خمینی شهر و فلاورجان از طریق پست انجام و از سال1391 این کار از طریق پست در کل استان انجام و ابلاغیه‌های دادگستری نیز به وسیله پست ارسال می‌شود.