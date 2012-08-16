مبلغ زکات فطره در لرستان اعلام شد/ 2500 تومان برای هر نفر

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: میزان زکات فطره در استان لرستان برای هر نفر سه کیلوگرم گندم و معادل مبلغ دو هزار و 500 تومان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین میزان فطریه افرادی که قوت غالب آنها برنج است را هفت هزار تومان عنوان کرد.

وی زمان پرداخت زکات فطره را از شب عید فطر تا ظهر روز عید دانست و گفت: پرداخت زکات فطره از جمله اعمال این روز است که از آن به عنوان زکات بدن یاد می شود.

حجت الاسلام میرعمادی به اهمیت زکات فطره در روایات اشاره کرد و گفت: در روایت داریم کسی که زکات فطره را نپردازد نسبت به سلامت او در طول سال بیمناک هستند.