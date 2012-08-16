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۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۰۶

از سوی امام جمعه خرم آباد؛

مبلغ زکات فطره در لرستان اعلام شد/ 2500 تومان برای هر نفر

مبلغ زکات فطره در لرستان اعلام شد/ 2500 تومان برای هر نفر

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با آرزوی قبولی عبادات و طاعات مومنین روزه دار استان لرستان میزان زکات فطریه هر نفر در این استان را اعلام کرد.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: میزان زکات فطره در استان لرستان برای هر نفر سه کیلوگرم گندم و معادل مبلغ دو هزار و 500 تومان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین میزان فطریه افرادی که قوت غالب آنها برنج است را هفت هزار تومان عنوان کرد.

وی زمان پرداخت زکات فطره را از شب عید فطر تا ظهر روز عید دانست و گفت: پرداخت زکات فطره از جمله اعمال این روز است که از آن به عنوان زکات بدن یاد می شود.

حجت الاسلام میرعمادی به اهمیت زکات فطره در روایات اشاره کرد و گفت: در روایت داریم کسی که زکات فطره را نپردازد نسبت به سلامت او در طول سال بیمناک هستند.

کد مطلب 1675047

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