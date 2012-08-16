به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد واعظ موسوی در پی زلزله اخیر در استان آذربایجان شرقی، ضمن اظهار همدردی با هم استانیهای خود، با صدور بیانیه ای تأکید کرد: حادثه تأسف بار زلزله در استان قهرمان پرور آذربایجان شرقی که موجب کشته و مجروح شدن تعدادی از اهالی شریف و متدین و زحمتکش و نیز آسیب های مالی در شهرستان های اهر، هریس، ورزقان و حومه گردید، دل هر انسان آزادهای را به درد آورد.
اطمینان دارم که این امتحان الهی موجبات تحکیم همدلی اقشار مختلف ملت را فراهم آورده و یک بار دیگر دست تفضل الهی از آستین بیرون خواهد آمد.
در ادامه این بیانیه آمده است: اینجانب ضمن اظهار همدردی با هم استانی های عزیز از درگاه باری تعالی، برای درگذشتگان غفران الهی و میهمانی بر سر سفره شهید این ماه و برای مجروحان و مصدومان شفای عاجل و حامل و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم.
نماینده مردم استان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از این بیانیه ابراز امیدواری کرده است: مسئولان محترم و مردم غیور و متعهد منطقه و دیگر هموطنان عزیز در این روزهای با برکت و پرفضیلت همچون گذشته به بهترین نحو ممکن به وظیفه انسانی و اسلامی خویش عمل نموده و با تسریع در ترمیم خرابی ها و یاری رسانی به مصدومان این حادثه، موجبات کاهش آلام این هم میهنان را فراهم نمایند.
این بیانیه افزوده است: بدیهی است که در چنین شرایطی باید به نحوی عمل شود که آسیب دیدگان، غیر از غم از دست دادن عزیزان خود، متحمل مشکلات دیگری نباشند و در امر خیر کمک ر سانی به آنان، همگی از یکدیگر سبقت بگیرند.
آیت الله واعظ موسوی:
همه در امر خیر کمک رسانی به زلزله زدگان، از یکدیگر سبقت گیرند
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به زلزله اخیر گفت: در چنین شرایطی باید به نحوی عمل شود که آسیب دیدگان، به غیر از غم از دست دادن عزیزان خود، متحمل مشکلات دیگری نباشند و در امر خیر کمک ر سانی به آنان، همگی از یکدیگر سبقت بگیرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد واعظ موسوی در پی زلزله اخیر در استان آذربایجان شرقی، ضمن اظهار همدردی با هم استانیهای خود، با صدور بیانیه ای تأکید کرد: حادثه تأسف بار زلزله در استان قهرمان پرور آذربایجان شرقی که موجب کشته و مجروح شدن تعدادی از اهالی شریف و متدین و زحمتکش و نیز آسیب های مالی در شهرستان های اهر، هریس، ورزقان و حومه گردید، دل هر انسان آزادهای را به درد آورد.
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