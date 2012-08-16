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۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۳

مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس در همدان اعلام شد

مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس در همدان اعلام شد

همدان - خبرگزاری مهر: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان مسیر راهپیمایی روز قدس در همدان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام این شورا مسیر راهپیمایی در شهر همدان از میدان امام(ره) آغاز و پس از طی کردم چهارراه شریعتی، ایستگاه شریعتی و خیابان پاسداران به مصلای نماز جمعه ختم می شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان اعلام کرد: مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در 70 نقطه از استان همدان با اعلام برائت از مشرکین و نابودی صهیونیست و حمایت از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین در شهر همدان راس ساعت 11 صبح برگزار خواهد شد.

همچنین این شورا حضور پر شور مردم در راهپیمایی روز قدس را بمنزله بیعت با آرمان‌های امام راحل(ره) و لبیک به ندای ولی امر مسلمین در دفاع از قدس شریف و اعلام پشتیبانی از انتفاضه مردم فلسطین دانست و ضمن گرامیداشت فرا رسیدن روز جهانی قدس، مردم را به حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همدان در اطلاعیه خود آورده است: قدس به عنوان قبله نخستین و حرم دوم مسلمانان جهان، سرزمین اصلی و وطن میلیون‌ها آواره مسلمانان فلسطینی است که استکبار جهانی توسط صهیونیسم جنایتکار آن سرزمین را از دست ساکنان اصلیش خارج ساخت و تحت سلطه نیروهای اشغالگر قدس قرار داد.

کد مطلب 1675064

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