مسیر راهپیمایی روز جهانی قدس در همدان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام این شورا مسیر راهپیمایی در شهر همدان از میدان امام(ره) آغاز و پس از طی کردم چهارراه شریعتی، ایستگاه شریعتی و خیابان پاسداران به مصلای نماز جمعه ختم می شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان اعلام کرد: مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در 70 نقطه از استان همدان با اعلام برائت از مشرکین و نابودی صهیونیست و حمایت از مردم مسلمان و مظلوم فلسطین در شهر همدان راس ساعت 11 صبح برگزار خواهد شد.

همچنین این شورا حضور پر شور مردم در راهپیمایی روز قدس را بمنزله بیعت با آرمان‌های امام راحل(ره) و لبیک به ندای ولی امر مسلمین در دفاع از قدس شریف و اعلام پشتیبانی از انتفاضه مردم فلسطین دانست و ضمن گرامیداشت فرا رسیدن روز جهانی قدس، مردم را به حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همدان در اطلاعیه خود آورده است: قدس به عنوان قبله نخستین و حرم دوم مسلمانان جهان، سرزمین اصلی و وطن میلیون‌ها آواره مسلمانان فلسطینی است که استکبار جهانی توسط صهیونیسم جنایتکار آن سرزمین را از دست ساکنان اصلیش خارج ساخت و تحت سلطه نیروهای اشغالگر قدس قرار داد.