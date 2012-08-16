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۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۵۰

عباسی:

76 پایگاه جمع آوری فطریه ویژه کمک به مددجویان بهزیستی در کرمان مستقر می شود

76 پایگاه جمع آوری فطریه ویژه کمک به مددجویان بهزیستی در کرمان مستقر می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل بهزیستی استان کرمان گفت: 76 پایگاه در استان کرمان کار جمع آوری زکات فطریه برای کمک به نیازمندان و خانواده تحت پوشش بهزیستی را به عهده دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسی با اشاره به لزوم مشارکتهای مردمی برای حمایت از جامعه هدف بهزیستی اظهار داشت: بر اساس فتوای مراجع عظام، سازمان بهزیستی می تواند نسبت به جمع آوری زکات فطریه اقدام کند.

وی افزود: بر همین مبنا، همزمان با عید سعید فطر امسال 76 پایگاه بهزیستی در محل های برگزاری نماز عید فطر مستقر خواهند شد تا زکات فطریه کسانی را که تمایل دارند، به نفع مددجویان و نیازمندان تحت حمایت بهزیستی جمع آوری کنند.

مدیر کل بهزیستی استان کرمان بیان داشت: 26 پایگاه از مجموع  این پایگاه ها در شهر کرمان فعال است.عباسی گفت: شش پایگاه در محل مصلی بزرگ امام علی (ع) شهر کرمان با آرم و نشان بهزیستی مستقر خواهد شد.

کد مطلب 1675065

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