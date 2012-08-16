878 پایگاه جمع آوری فطریه در خراسان جنوبی برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین عنایتی فر اظهارکرد: 746 پایگاه درسطح مساجد و 132 پایگاه درمیادین و معابر اصلی شهرها وروستاهای استان در روز عید سعید فطر فطریه روزه داران گرامی را جمع آوری خواهد کرد.

وی گفت: این نهاد طبق سنوات گذشته و با اخذ فتاوای مراجع عظام تقلید ضمن ایجاد پایگاههای جمع آوری زکات فطره در روز عید سعید فطر، در مصلاهای برگزاری آیین پرشکوه نماز عید فطر، مساجد و...زکات فطره مردم متدین و نوعدوست استان را جمع آوری خواهد کرد.

وی همچنین اظهار داشت: به منظور دریافت فطریه و کفارات روز داران گرامی پاکتهایی قبل از عید سعیدفطر در اختیار آنها قرار خواهد گرفت که امیدواریم مردم شریف استان، زکات فطره خود را در داخل این پاکتها قرار داده و با قید رقم و نوع وجوه به پایگاههای این نهاد تحویل تا در اولین فرصت به دست محرومین ونیازمندان واقعی برسد.

عنایتی فر، همچنین از استقرار 63 عدد صندوق جمع آوری کمک به مردم فلسطین درسطح استان خبرداد و یادآورشد: همزمان با آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس این نهاد در مصلاهای نماز جمعه ومسیرهای راهپیمایی کمک های نقدی مردم سخاوتمند استان جهت کمک به مردم مظلوم فلسطین جمع آوری می کند.

به گفته وی همچنین در راستای کمک به مردم مصیب دیده آذربایجان شرقی درمسیرهای راهپیمایی روزجهانی قدس صندوق های جمع آوری کمک به زلزله زدگان تعبیه شده است.

وی در پایان از خیرین و نیکوکاران که درطول ماه مبارک رمضان و درمناسبتهای مختلف شامل اطعام، آزادی زندانیان، اکرام ایتام، طرح مفتاح الجنه و...کمکهایی به محرومین و نیازمندان داشته اند قدردانی کرد.