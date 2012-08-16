توسعه فضای سبز شهری همدان افزایش امنیت اجتماعی را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامری بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از طرح بهسازی فاز اول پارک مردم همدان با قدردانی از فعالیت و تلاش شهرداری برای ایجاد فضای نشاط و شادابی برای شهروندان اظهار داشت: پارک مردم به عنوان پارک مرکزی شهر همدان علاوه بر فضای سبز، در زمینه مسائل گردشگری موقعیت ممتازی دارد.

خسرو سامری ایجاد فضاهای سبز و مفرح برای مردم را موجب افزایش امنیت اجتماعی دانست و گفت: توسعه فضای سبز در کنار ارائه خدمات و مدیریت شهری مهم است و بهسازی و ترمیم پارک مردم در حدی که درخور شأن مردم همدان باشد، باید ادامه داشته باشد.

وی با تأکید بر افزایش سرانه فضای سبز در همدان اظهار داشت: میانگین سرانه فضای سبز به ازای هر نفر در کشور هشت مترمربع است و مدیران شهری باید با توجه به موقعیت گردشگری و شرایط آب و هوایی توسعه فضای سبز همدان را در برنامه خود داشته باشند.

دبیر ستاد اقامه نماز استان همدان نیز اقدام شهرداری همدان در توسعه فضای سبز را مورد توجه دانست و گفت: همدان از معدود شهرهایی است که فضای سبز آن در سطح کشور قابل توجه است.

حجت الاسلام سیدمرتضی حسنی‌حلم اضافه کرد: ایجاد فضای سبز و بانشاط در شهرها علاوه بر ارتقا سیما و منظر شهری در کاهش معضلات اجتماعی و افزایش نشاط جوانان مؤثر است.

حجت‌الاسلام حسنی‌حلم با بیان اینکه همدان ظرفیت توسعه فضای سبز را دارد، افزود: باید با تلاش مجموعه شهرداری، همدان به عنوان شهر نمونه در بحث فضای سبز در کشور مطرح شود.

وی در ادامه با اشاره به اقامه نماز جماعت در پارک‌های سطح شهر همدان یادآور شد: همدان از معدود شهرهایی است که در تمام بوستان‌های آن نماز جماعت اقامه می‌شود.

وی اضافه کرد: ایجاد فضاهای معنوی در فضاهای سبز و بانشاط تأثیر بسزایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد و با توجه به اینکه دستگاه‌های مختلفی در اقامه نماز جماعت در بوستان‌ها همکاری دارند مساعدت شهرداری همدان در این زمینه قابل تقدیر است.