اعزام 30 مبلغه به مناطق مختلف قم/ نمایشگاه عکاس قمی در ایستگاه مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از اعزام 30 مبلغه به مناطق مختلف قم در ماه مبارک رمضان خبر داد.



اشرف یوسفی با اعلام این خبر، اظهار داشت: این مبلغات بیشتر به مناطق محروم و حاشیه شهر اعزام شده و به اجرای برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی پرداختند.



وی ادامه داد: آموزش و تفسیر قرآن کریم، جزء خوانی قرآن، بیان احکام، قرائت ادعیه، سخنرانی پیرامون موضوع خانواده و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، پاسخگویی به شبهات اعتقادی و... از جمله برنامه‌های مبلغات در این ایام تبلیغی است.



یوسفی با بیان اینکه برنامه‌های این مبلغات مورد بازدید قرار می‌گیرد اظهار داشت: تاکنون از مجموع 30 هیئت مذهبی، برنامه‌های 10 هیئت مورد بازدید قرار گرفته و انتقادها و پیشنهادهای شرکت کنندگان در این برنامه‌ها جمع آوری شده تا در برنامه‌های بعدی مورد توجه قرار گیرد.



به گفته مسئول امور فرهنگی بانوان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم امسال برنامه‌های مربوط به جلسات قرآنی و احکام و حتی عزاداری بانوان بهتر از سال‌های گذشته برگزار شد.



نمایشگاه عکس عکاس قمی در ایستگاه مترو تهران



نمایشگاه عکس امیر حسامی نژاد با موضوع نجف اشرف به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان و با حمایت معاونت فرهنگی اجتماعی شرکت بهره برداری مترو، در ایستگاه مترو ولیعصر(عج) تهران برقرار می باشد.



بنابراین گزارش، معاونت فرهنگی اجتماعی شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با توجه به تردد بیش از ۲ میلیون و پانصد هزار مترو سوار در ۷۵ ایستگاه، شرایط را برای تغییر افکار عمومی، الگو‌سازی برای جوانان، آشنایی مردم با معارف دینی و مذهبی، ترویج اندیشه‌های والای حضرت امام‌خمینی(ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی اقدامات فرهنگی را در سطح ایستگاه‌های مترو به اجرا می‌رساند.



از جمله این اقدامات، برگزاری نمایشگاه‌های عکس با موضوعات مختلف می‌باشد که مورد استقبال مردم در ایستگاه‌ها قرار گرفته است.



این معاونت در تازه ترین اقدام خود، نمایشگاه عکسی از آثار امیر حسامی نژاد، با موضوع بارگاه و مرقد مطهر حضرت علی(ع) در نجف اشرف را در گالری عکس ایستگاه متروی ولیعصر(عج) به نمایش گذاشته است.



این هنرمند قمی در سالهای اخیر در مناسبتهای مختلف اقدام به عکاسی از حرم مطهر امیرالمومنین علی(ع) در نجف اشرف نموده که تعداد 40 قطعه از عکس های خود را در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داده است.



امیر حسامی نژاد از عکاسان باسابقه و مطرح قم است که تاکنون عناوین زیادی را در مسابقاتی همچون عکس حوزه، نمایشگاه عکس کریمه، جشنواره طلیعه نور، جشنواره دکترین مهدویت و ... کسب کرده است.



نمایشگاه عکس نجف در متروی ولیعصر(عج) تهران، نهمین نمایشگاه انفرادی این عکاس قمی است که تا بیست و هشتم ماه مبارک رمضان برای بازدید عموم برقرار می باشد.



همایش پیشکسوتان سپاه و بسیج در قم برگزار شد



همایش پیکسوتان سپاه و بسیج از سوی ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) با حضور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مسجد قدس شهرک امام خمینی(ره) قم برگزار شد.



در این همایش که جمع کثیری از پیشکسوتان سپاه، بسیج و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس حضور داشتند، مهدی اریسی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) طی سخنانی بر اهمیت حضور پیشکسوتان و بازنشستگان در جلسات و هیئات قرآنی به منظور استفاده حداکثری از پرتو انوار قرآن و همچنین حفظ انسجام یادگاران دفاع مقدس تاکید نمود.



در ادامه این همایش جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر لزوم قدردانی از نعمت انقلاب اسلامی و ولایت فقیه تاکید کرد.



حجت الاسلام عبدالله حاج صادقی خطاب به پیشکسوتان پاسدار گفت: پاسداری از انقلاب و ارزش‌های متعالی اسلام، بازنشستگی ندارد.



وی با اشاره به نظر تحلیلگران غربی در مورد انقلاب اسلامی اظهار داشت: آنها دو موضوع مهدویت و عاشور را نشانه گرفته‌اند و با ترفندهای مختلف به خیال باطل خود سعی در به چالش کشاندن ارزش‌های انقلاب دارند.



حاج صادقی با اشاره به اینکه حفظ نهضت از شروع آن مهمتر است به ایستادگی در مقابل انواع موانع و تحریمها بخصوص مسائل اقتصادی و ناکام گذاشتن تهدیدات تاکید نمود.



امروز بسیج در عرصه رسانه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است



معاون فرهنگی اجتماعی سپاه علی بن ابی طالب(ع) گفت: امروز در سطح جامعه بسیج به جایگاه ویژه ای در عرصه رسانه دست یافته است.



احمد حسینی اظهار کرد: نیروی مقاومت مردمی بسیج از اوایل انقلاب اسلامی توانسته موفقیت ها و پیروزی های بسیاری را در عرصه های گوناگون کسب کند.



وی افزود: از ویژگی‌های ممتاز این نیروی مردمی علاوه بر بسیج مساجد و محلات، حضور در لایه‌های اقشار جامعه از جمله بسیج دانش آموزی، فرهنگیان، جامعه پزشکی، ورزشکاران، هنرمندان و سایر گروه‌های مردمی می‌باشد.



وی در ادامه بااشاره به اهمیت و تاثیرگذاری رسانه بر فضای جامعه افزود: رسانه موثرترین و کاربردی ترین نقش را در مدیریت افکار عمومی جامعه دارد.



وی افزود: در این عرصه جای خالی بسیج مشهود بود به همین دلیل سازمان بسیج متاثر از همه اقشار تخصصی تصمیم به پررنگ کردن حضور و تاثیرگذاری خود در عرصه رسانه کرد که تاکنون توانسته است موفقیت‌ها و پیروزی‌های بسیاری را در این جایگاه کسب نامید.



معاون فرهنگی اجتماعی سپاه علی ابن ابی طالب(ع) در پایان از تمامی بسیجیان فعال در عرصه رسانه از قبیل رسانه های شنیداری و دیداری و به ویژه فضای سایبری خوست با تمام توان در صدور پیام انقلاب اسلامی به تشنگان حقیقت در تمام نقاط دنیا و نیز تحقق منویات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری بکوشند.



"تعارض اخلاقی و دانش اصول فقه" منتشر شد



نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با هدف بازخوانی ظرفیت‌های اصول فقه در حل تعارضات اخلاقی کتاب "تعارض اخلاقی و دانش اصول فقه" را منتشر کرد.



این کتاب به قلم حسن بوسلیکی از مرکز اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به نگارش در آمده است و چهار فصل با عناوین کلیات، تعارض اخلاقی در فلسفه اخلاق معاصر، تعارض اخلاقی و ظرفیت‌های اصول فقه و تطبیق مباحث اصولی بر مباحث اخلاقی دارد.



نویسنده کتاب در مقدمه خود، محتوای فصول کتاب را چنین برمی شمرد: قبل از هرچیز تلاش شده تصویری روشن از تعارض اخلاقی ارائه شود.



در ادامه سعی شده راه‌هایی برای شناسایی مصادیق تعارض اخلاقی ارائه شود، تا بهتر بتوان ابتدا تعارض واقعی را از تعارض‌نما تشخیص داد و پس از آن به انواع تعارض اخلاقی پرداخت.



در مقدمه کتاب افزوده شده است: در فصل دوم چند نمونه از نحوه مواجهه فیلسوفان اخلاق با تعارض‌های اخلاقی همراه با نقدی مختصر بیان شده است.



محتوای فصل سوم کتاب نیز چنین برشمرده شده است: مباحثی از اصول فقه که ارتباط نزدیک با بحث تعارض اخلاقی دارند، مانند ضد، اجماع امر و نهی، ترتب و تزاحم. در این فصل فقط به بازخوانی ـ و نه تحلیل ـ مباحث اصولی اکتفا شده است.



مقدمه کتاب در مورد فصل چهارم بیان می‌دارد: در فصل چهارم تلاش شده این مباحث برای استفاده در فضای علم اخلاق بازسازی شوند. به این منظور ابتدا مکاتب اخلاق هنجاری به اجمال معرفی شده‌اند. سپس به بررسی نسبت فقه و اصول با علم اخلاق پرداخته شده است تا روشن گردد که سنخ مباحث اصولی چه نسبتی با مباحث اخلاقی دارد و چگونه می‌توان از این مباحث در اخلاق استفاده کرد.



در بخشی از این کتاب تعریفی از تعارض بدین شرح بیان شده است: مراد از تعارض اخلاقی موقعیتی است که در آن خود را بر سر دوراهی می‌یابیم: از طرفی گویی راه سوم وجود ندارد و از طرف دیگر انتخاب هر یک از آن دو به نحوی خلاف اخلاق می‌نماید.



این کتاب به قیمت 46 هزار ریال در 285 صفحه از سوی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.

