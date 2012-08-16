دومین سفر کاروان هنرمندان آذربایجان شرقی به مناطق زلزله زده

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان کمک رسانی هنرمندان آذربایجان شرقی به زلزله زدگان استان با هدف حمایت از مردم خسارت دیده و داغدار مناطق زلزله زده تشکیل شده و در راستای ارتقاء وضعیت روحی روانی هموطنان به این مناطق اعزام خواهد شد.



این کاروان با حضور ناصر عطاپور ( خواننده موغام آذربایجان)، شهرام آبرومند آذر ( استاد و خواننده موسیقی سنتی)، رضا مقدم (خوشنویس برجسته آذربایجان شکسته نستعلیق)، استاد اسفندیاز قره باغی، مسعود امیر سپهر (خواننده برجسته آذربایجان)، عبدالمجید نجفی (نویسنده داستان کودک و نوجوان)، قادر رودکیان (استاد و نوازنده برجسته موسیقی)، جلال شمع سوزان، سید علی خوانساری شفیعی، حسین نجفی، وحید گل بوستانی، سیدرضا علوی، محمدعلی جدید الاسلام، بهرنگ تیلا، شهاب عباسی، یونس نصیری، بابک نهرین و برخی دیگر از هنرمندان نام آشنای استان تشکیل شده است.



ناصر عطاپور اظهار کرد: دومین سفر این کاروان صبح روز جمعه با حضور تعداد کثیری از هنرمندان استان آغاز می شود.