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۲۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۵۴

دومین سفر کاروان هنرمندان آذربایجان شرقی به مناطق زلزله زده

دومین سفر کاروان هنرمندان آذربایجان شرقی به مناطق زلزله زده

تبریز – خبرگزاری مهر: کاروان کمک رسانی هنرمندان آذربایجان شرقی آمادگی این گروه را برای دومین سفر و حمایت از آسیب دیدگان زلزله اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان کمک رسانی هنرمندان آذربایجان شرقی به زلزله زدگان استان با هدف حمایت از مردم خسارت دیده و داغدار مناطق زلزله زده تشکیل شده و در راستای ارتقاء وضعیت روحی روانی هموطنان به این مناطق اعزام خواهد شد.

این کاروان با حضور ناصر عطاپور ( خواننده موغام آذربایجان)، شهرام آبرومند آذر ( استاد و خواننده موسیقی سنتی)، رضا مقدم (خوشنویس برجسته آذربایجان شکسته نستعلیق)، استاد اسفندیاز قره باغی، مسعود امیر سپهر (خواننده برجسته آذربایجان)، عبدالمجید نجفی (نویسنده داستان کودک و نوجوان)، قادر رودکیان (استاد و نوازنده برجسته موسیقی)، جلال شمع سوزان، سید علی خوانساری شفیعی، حسین نجفی، وحید گل بوستانی، سیدرضا علوی، محمدعلی جدید الاسلام، بهرنگ تیلا، شهاب عباسی، یونس نصیری، بابک نهرین و برخی دیگر از هنرمندان نام آشنای استان تشکیل شده است.

ناصر عطاپور اظهار کرد: دومین سفر این کاروان صبح روز جمعه با حضور تعداد کثیری از هنرمندان استان آغاز می شود.

اولین سفر این کاروان روز سه شنبه به شهرستان هریس و ورزقان انجام شده و تعدادی از هنرمندان خیر با حضور در منطقه ضمن اهدای هدایای نقدی و غیرنقدی از مردم آسیب دیده و داغدار این مصیبت دلجویی کردند.
کد مطلب 1675097

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