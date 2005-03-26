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۶ فروردین ۱۳۸۴، ۱۳:۱۱

سازمان هواشناسي اعلام كرد:

آسمان تهران فردا صاف تا كمي ابري همراه با وزش باد

سازمان هواشناسي آسمان تهران و ساير نقاط كشور را صاف تا قسمتي ابري با وزش باد پيش بيني كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر، آسمان استانهاي گلستان و مازندران نيمه ابري با احتمال بارندگي پراكنده و مه آلود بتدريج با كاهش ابر و وزش باد ، آسمان استانهاي خراسان شمالي ، رضوي قسمتي تا نيمه ابري گاهي با رشد ابر و احتمال رگبار پراكنده و وزش باد پيش بيني مي شود.

آسمان استانهاي خراسان جنوبي و شمال استان سيستان و بلوچستان و كرمان صاف تا قسمتي ابري گاهي با وزش باد و احتمال گردو خاك آسمان قم ، قزوين صاف تا قسمتي ابري با وزش باد و آسمان استان هرمزگان و جزاير تنب بزرگ و كوچك ، قشم ، كيش سيري ، لاوان و ابوموسي صاف تا قسمتي ابري با غبار محلي يا مه رقيق بعد از ظهر گاهي با وزش باد همچنين آسمان ساير نقاط كشور صاف تا قسمتي ابري در ارتفاعات گاهي نيمه ابري با وزش باد و در شهرهاي صنعتي با غبار محلي پيش بيني مي شود .

 

 

کد مطلب 167510

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