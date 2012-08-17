انتقاد استاندار قم از تاخیر در تدوین خاطرات آزادگان

به گزارش خبرنگار مهر، کرم‌ رضا پیریایی در مراسم تجلیل از آزادگان استان قم که در مجتمع فرهنگی امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه سالروز بازگشت ازادگان به میهن اسلامی نقطه عطفی در خاطرات همه ایرانی ها است افزود: انقلاب اسلامی ایران دستاورد ایمان، وحدت و رهبری است که اوج آن را در ایثارگران و آزادگان می بینیم.

وی با بیان اینکه در تدوین خاطرات آزادگان استان قم تاخیری صورت گرفته است افزود: باید این خاطرات زودتر از این ها به ثبت می رسید چرا که امروز در عرصه جهانی بیداری اسلامی مدیون تلاش ها و ایثارگری های همین رزمندگان و آزادگان و جانبازان است.



پیریایی عنوان کرد: آزادگان در طول سالهای اسارت از همه وجودشان گذشتند و با صبر و استقامت آزادگی را به ارمغان آوردند.



وی با تقدیر از فعالیت های هیئت آزادگان استان قم اظهار داشت: این هیئت باید برنامه های منسجمی داشته باشد و همواره در صحنه های مختلف ملی و مذهبی در صحنه حاضر باشد.



استاندار قم با تاکید بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس افزود: پیام مهم امام خمینی(ره) در تعیین روز قدس برای حمایت از فلسطین سدی محکم در برابر توطئه‌های استکبارگران بود و امروز حضور مردم در راهپیمایی روز قدس می توانند توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند.