عرضه آخرین دستاوردهای 136 نهاد در جشنواره نانو

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو از 13 تا 17 مهر ماه، همزمان با همایش نانوفروم ایران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.



سخنرانان همایش نانو فروم (IRANNANO FORUM 2012) تعدادی از مدیران و محققانی هستند که دارای سوابقی در زمینه تجاری سازی فناوری های برتر هستند.



در این دوره از جشنواره 165 نهاد داخلی که برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی کردند که از این تعداد 136 نهاد مورد پذیرش قرار گرفتند. این تعداد نهاد دولتی و خصوصی به ارائه دستاوردهای خود در زمینه فناوری نانو خواهند پرداخت.



از این تعداد نهاد پذیرفته شده، 14 مرکز ترویجی-آموزشی شامل انجمن ها و نشریات علمی،‌ 31 مرکز علمی و پژوهشی چون دانشگاه ها و پارکهای علم و فناوری،‌ 14 آزمایشگاه، 3 نهاد دولتی و‌ 74 شرکت تولیدی و بازرگانی فعال در حوزه‌های خودرو، کشاورزی و بسته بندی، نساجی، نانو مواد، آب و محیط زیست،‌ ساختمان، نفت و صنایع وابسته و تجهیزات آزمایشگاهی در بخش نمایشگاهی این جشنواره حضور خواهند داشت.



در بخش بین الملل جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو کشورهای ژاپن، کره، روسیه و آمریکا برای حضور در جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو اعلام آمادگی کردند.



بخش آموزش عمومی، فروشگاه محصولات علمی و آموزشی فناوری نانو و حضور مؤسسه خدمات فناوری تا بازار از بخشهای دیگر این جشنواره است.



علاوه بر این باشگاه دانش آموزی نانو نیز با حضور در فضای نمایشگاهی پنجمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو برای دانش‌آموزان و مدیران علاقه مند به فناوری نانو برنامه های متنوعی در نظر گرفته است که از آن جمله می‌توان به نمایش پروژه های دانش آموزی در زمینه فناوری نانو و نمایش محصولات مبتنی بر این فناوری در زمینه‌ صنایع نساجی، کشاورزی، لوازم خانگی، خودرو و بهداشت اشاره کرد.