افزایش همکاریهای دو جانبه منطقه آزاد اروند و مناطق آزاد عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل منطقه آزاد اروند در نشست مشترک مناطق آزاد ایران و عراق اظهار کرد: دو کشور ایران و عراق سوابق بیشتری در حوزه منطقه ای و تاریخی و همچنین منافع مشترک در زمینه تجارت دارند بنابراین باید به منظور حفظ منافع مشترک تلاش بیشتری شود.

محبت رئیسی تصریح کرد: هفت منطقه آزاد تجاری فعال در کشور داریم و برای توسعه گسترش منطقه اقتصادی فعال برنامه هایی را انجام می دهیم که این امر می تواند موقعیت خوبی را برای ایران در حوزه تجاری (CIS) فراهم کند.



مدیر عامل منطقه آزاد اروند تاکید کرد: توسعه حمل و نقل ریلی و دریایی و همچنین سرمایه گذاری در بخش صنعت نفت به خصوص در حوزه صنایع پتروشیمی و پائین دستی لازمه رسیدن به این هدف است که در همین راستا باید روابط دو کشور را گسترش و موانع را برداشت.



وی گفت: پائین آوردن عوارض، معافیت مالیاتی در ورود و خروج کالا و ایجاد بانک در مناطق آزاد دو کشور برای مبادلات ارزی به خصوص تسهیلات خاص برای تجار، روابط اقتصادی بین دو کشور را مستحکم می کند.



رئیسی عنوان کرد: آمادگی داریم برای توسعه روابط تجاری بین دو کشور آموزشهایی را برگزار کنیم تا بتوانیم مبادلات تجاری بیشتری را بین ایران و عراق فراهم کنیم.



معاون مدیر کل سازمان مناطق آزاد عراق نیز گفت: آرزوی دو ملت و مسئولان دو کشور است که در زمینه تحقق بخشیدن به منافع مشترک تجاری گامهایی برداشته شود که این امر با امضای قرارداد همکاری تجاری میان منطقه آزاد اروند (آبادان ـ خرمشهر) و منطقه آزاد عراق تحقق می یابد.



فاروق ابراهیم اسماعیل تصریح کرد: عراق این آمادگی را دارد در هر زمانی که ایران آماده باشد به منظور پیشبرد مبادلات تجاری وارد مذاکره شود.



اسماعیل تصریح کرد: تاسیس مناطق آزاد تجاری و انجام دوره های آموزشی و تشکیل کمیته مشترک برای مناطق آزاد از جمله اولویتهای اساسی دو کشور است که باید با برگزاری نشستهای تخصصی این موضوعات را بررسی و عملی سازیم.