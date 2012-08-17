دانش آموزان کم توان ذهنی مدرک دیپلم می گیرند

سعید ادیب در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با ادامه تحصیل دانش آموزان کم توان ذهنی بیان داشت:دانش آموزان کم توان ذهنی می توانند پس از به پایان رساندن مقطع ابتدایی ادامه تحصیل دهند، در صورتی که چنین فرصتی در گذشته برای این دانش آموزان وجود نداشت و این گروه امکان پیشرفت نداشتند.

وی افزود: این دانش آموزان پس از گذراندن دوره متوسطه حرفه‌ای، و با تایید آموزش و پرورش مدرک دیپلم دریافت می کنند.

معاون اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان در خصوص محدوده سنی برای ادامه تحصیل در مقاطع پیش حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای تصریح کرد: محدوده سنی برای ادامه تحصیل در مقطع پیش حرفه ای (راهنمایی) 17 سال و برای دوره متوسطه حرفه ای (دبیرستان) 20 سال است.

وی ادامه داد: این دانش آموزان امکان شرکت در امتحان سازمان فنی و حرفه‌ای در رشته خود را دارند و پس از قبولی مدرک دریافت می کنند.

