  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

برزمینی:

36 هیئت ورزشی در آزادشهر فعال است

36 هیئت ورزشی در آزادشهر فعال است

آزادشهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان آزادشهر گفت: تا سال 85 حدود 17 هیئت ورزشی در شهرستان وجود داشت که اکنون تعداد آن به 36 هیئت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسمعلی برزمینی شامگاه پنجشنبه در آیین تجلیل از روسا و نایب روسان ورزشی و خبرنگاران شهرستان افزود: برپایی اولین همایش پیاده روی از جمله اقداماتی بود که در این شهرستان و با کمک هیئتها برگزار شد.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال حدود شش هزار نفر به طور سازمان یافته عضو این اداره باشند.

وی عنوان کرد: هر سال حدود 25 تا 30 میلیون تومان اعتبار به شهرستان تخصیص داده می شود.

برزمینی گفت: قبل از دولت نهم و دهم سه سالن ورزشی در شهرستان وجود داشت که با اجرای مصوبات سفرهای دولت، 9 سالن دیگر نیز اضافه شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان آزادشهر بیان داشت: همچنین شهرستان دارای یک چمن مصنوعی است و درصددیم تا سالن ورزشهای رزمی و تیراندازی با اعتبار 450 میلیون تومان در شهرستان راه اندازی شود.

وی عنوان کرد: همچنین پنج هکتار زمین در بهترین جای شهرستان برای استادیوم ورزشی پنج هزار نفری پیش بینی شده است و انتظار می رود در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن انجام شود.

برزمینی یادآورشد: همچنین سومین سالن دو هزار نفری استان با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون تومان نیز آماده اجرایی شدن است که امیدواریم در هفته تربیت بدنی افتتاح شود.

کد مطلب 1675173

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه