36 هیئت ورزشی در آزادشهر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسمعلی برزمینی شامگاه پنجشنبه در آیین تجلیل از روسا و نایب روسان ورزشی و خبرنگاران شهرستان افزود: برپایی اولین همایش پیاده روی از جمله اقداماتی بود که در این شهرستان و با کمک هیئتها برگزار شد.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال حدود شش هزار نفر به طور سازمان یافته عضو این اداره باشند.

وی عنوان کرد: هر سال حدود 25 تا 30 میلیون تومان اعتبار به شهرستان تخصیص داده می شود.

برزمینی گفت: قبل از دولت نهم و دهم سه سالن ورزشی در شهرستان وجود داشت که با اجرای مصوبات سفرهای دولت، 9 سالن دیگر نیز اضافه شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان آزادشهر بیان داشت: همچنین شهرستان دارای یک چمن مصنوعی است و درصددیم تا سالن ورزشهای رزمی و تیراندازی با اعتبار 450 میلیون تومان در شهرستان راه اندازی شود.

وی عنوان کرد: همچنین پنج هکتار زمین در بهترین جای شهرستان برای استادیوم ورزشی پنج هزار نفری پیش بینی شده است و انتظار می رود در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن انجام شود.

برزمینی یادآورشد: همچنین سومین سالن دو هزار نفری استان با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون تومان نیز آماده اجرایی شدن است که امیدواریم در هفته تربیت بدنی افتتاح شود.