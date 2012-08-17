  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰

فاضلیان:

140 میلیارد ریال برای آزادی محکومان مالی غیرعمد گلستان نیاز است

140 میلیارد ریال برای آزادی محکومان مالی غیرعمد گلستان نیاز است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری گلستان گفت: 140 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرام مالی غیرعمد نیاز داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان شامگاه پنجشنبه در مراسم جسن گلریزان گرگان افزود: 893 نفر محکومان جرائم مالی غیرعمد رد زندانهای استان بسر می برند.

وی اظهار داشت: منظور از جرائم غیرعمد تصادفات، حوادث کارگاهی، عدم قوانین کار، جرائمی که در آن سوء نیت وجود ندارد و ناشی از اشتباه و خطاست، است.

فاضلیان گفت: محکوممان مالی که مسانیکه بدهی مالی شامل مهریه نفقه، چکهای غیر از کلاهبرداری و ... هستند.

وی اظهار داشت: تلاش می کنیم که زندانیان مالی کاهش یابد و باید به دنبال راهکارهای اساسی از جمله مجازاتهای جایگزین حبس اجرایی شود.

به گزارش مهر، خیران گلستان در این مراسم بیش از یک میلیارد ریال برای آزادی زندانیان کمک کردند.

کد مطلب 1675176

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه