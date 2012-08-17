140 میلیارد ریال برای آزادی محکومان مالی غیرعمد گلستان نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان شامگاه پنجشنبه در مراسم جسن گلریزان گرگان افزود: 893 نفر محکومان جرائم مالی غیرعمد رد زندانهای استان بسر می برند.
وی اظهار داشت: منظور از جرائم غیرعمد تصادفات، حوادث کارگاهی، عدم قوانین کار، جرائمی که در آن سوء نیت وجود ندارد و ناشی از اشتباه و خطاست، است.
فاضلیان گفت: محکوممان مالی که مسانیکه بدهی مالی شامل مهریه نفقه، چکهای غیر از کلاهبرداری و ... هستند.
وی اظهار داشت: تلاش می کنیم که زندانیان مالی کاهش یابد و باید به دنبال راهکارهای اساسی از جمله مجازاتهای جایگزین حبس اجرایی شود.
به گزارش مهر، خیران گلستان در این مراسم بیش از یک میلیارد ریال برای آزادی زندانیان کمک کردند.
