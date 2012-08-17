به گزارش خبرنگار مهر، 10 روز آخر ماه مبارک رمضان که یک هفته از آن سپری شده است را شاید بتوان پرحاشیهترین هفته صداوسیما در این ماه دانست. حاشیهای که از تغییر کادر برنامهها آغاز شده و تا کم کاری رسانه ملی در پوشش صحیح زلزله اخیر آذربایجان و ضعف اطلاع رسانی در این زمینه ادامه دارد.
"راز پنهان"؛ پرمخاطب، "ماه عسل"؛ ضعیف
- در ابتدا اشاره میکنیم به گفتگوی جالبی که مجید محمودی مدیر امور مخاطبان اداره کل روابط عمومی سازمان صداوسیما با یکی از رسانهها داشته و در آن آمار غیرمنتظرهای از نظر مخاطبان رسانه ملی درباره برنامههای ماه رمضان ارائه داده است: استقبال از سریال "راز پنهان" شبکه یک خیلی زیاد بوده است، به طوری که شبهایی که ساعت پخش آن به دلیل پخش ویژه برنامهای 10 الی 5 دقیقه جابجا میشود، حجم تماسها بسیار زیاد میشود و مردم از این تاخیر گلهمند هستند!
وی ادامه داد: از برنامه "ماه عسل" و اجرای آقای ضیاء نیز انتقاداتی میشود و میگویند اجرایش گاهی زیاد روان نیست یا سوالاتی از مهمان پرسیده میشود که بی پاسخ میماند.
حذف نقش اسدالله علم از "معمای شاه"
- با بازنویسی فیلمنامه سریال "معمای شاه" سعید مقدممنش از بازیگری برای نقش اسدالله اعلم کنار گذاشته شد و نقش این شخصیت تاریخی از سریال جدید محمد رضا ورزی حذف شد. اسدالله عَلم خانزادهای بیرجندی و یکی از مهمترین چهرههای سیاسی دوران محمدرضاشاه پهلوی است که در دوره محمدرضا شاه در سمتهای مختلفی همچون: نخست وزیری، وزارت دربار و... فعالیت کرد و سرانجام در سال 1357 و پیش از سقوط حکومت پهلوی بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
- پس از پخش زنده مسابقات المپیک از شبکههای تلویزیون یکی از روزنامهها در این باره نوشت: استفاده ابزاری از اعتقادات مذهبی مردم به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم راه پیدا کرده است. همزمان با برگزاری بازیهای المپیک، تقریباً همه مجریان صداوسیما در برنامههای مختلف ورزشی مردم را به برگزاری دعا و نیایش در منازل و مساجد و تکایا و حتی حرمهای مقدس امام رضا(ع) و امامزادهها دعوت میکنند.
گره زدن برد و باختهای ورزشی به مقدسات دینی، در هر حال کار خلافی است، زیرا موفقیتها و ناکامیهای ورزشی به عوامل مختلفی مربوط میشوند که ربطی به مقدسات دینی ندارند و پیوند زدن آنها به دین موجب میشود در موارد ناکامی، اعتقادات دینی مردم متزلزل شود.
رازی که فاش شد
- مجید یوسفی که همزمان تهیهکنندگی "ماه عسل" و "راز" را عهدهدار بود، هفته گذشته گفتگوهای ضد و نقیضی با رسانهها داشت که بیشتر به منزله عقبگرد و پس گرفتن حرفهای خودش بود. او جمعه هفته گذشته به خبرنگار مهر گفت: برخی اشکالات ساختاری باعث شد فعلا تصمیم بگیرم که در برنامه "راز" نباشم. در واقع احساس کردم آن چیزی که "راز" 89 دنبال می کرد با آنچه امروز شاهد آن هستیم فاصله دارد.
وی افزود: طرح اولیه "راز" را در گروه فیلم و نمایش شبکه چهار نوشتم و بعدها با نادر طالبزاده صحبت کردم و مواردی را ایشان به طرح اضافه کردند. در نهایت تصمیم گرفته شد این برنامه ساخته شود اما امروز احساس میکنم برنامه دیگر رویه سابق خود را دنبال نمیکند و از سه روز پیش از تهیهکنندگی آن کنارهگیری کردم.
با وجود اینکه این گفتگو پس از تأیید یوسفی روی خروجی خبرگزاری قرار گرفت، اعتراض مدیر گروه مستند شبکه چهار سیما او را بر آن داشت که زیر حرف خودش بزند. وی در گفتگو با رسانه دیگری تصریح کرد: دلیل اصلی این کنارهگیری سنگین بودن پروژه تولید "ماه عسل" بود.
این برنامهساز با انتقاد از اینکه در برخی رسانهها به اشتباه به نقل از او بیان کردهاند که "راز" از مسیر خود منحرف شده است، خاطرنشان کرد: درست است برخی ملاحظات ساختاری و فرمی هم در این برنامه وجود دارد، اما دلیل اصلی کنارهگیری من به خاطر سنگین بودن "ماه عسل" به لحاظ محتوا و انتخاب میهمانها و ساخت پلی بکها بود که مرا سخت درگیر خود کرده است.
یوسفی در ادامه با اشاره به اینکه برنامه "راز" راه خود را پیدا کرده است و در این راستا هر کمکی از دستش بر بیاید برای آن انجام میدهد، افزود: به دلیل سنگین بودن برنامه "ماه عسل"، با نادر طالبزاده (مجری و کارشناس راز) صحبت کردم که همکار دیگری را به عنوان تهیهکننده انتخاب کنیم.
حاشیهسازی هووهای موفق
- هفته گذشته دعوت از دو هوو در برنامه "شهر یاکریم" صداوسیمای قم، بازتابهای مختلفی به همراه داشت. غنچه راهب روانشناس در انتقاد به پخش مصاحبه هووهای موفق از تلویزیون اظهار کرد: صدا و سیما اگر چیزی را آغاز کند که با بافت فرهنگ اصیل ایرانی انطباق نداشته باشد به مرور بینندگانش را از دست خواهد داد و این آهسته آهسته اتفاق میافتد.
وی با انتقاد از صدا و سیما در پخش برنامههایی که چند همسری را تبلیغ میکند، اظهار کرد: صدا و سیما با ساخت این گونه برنامهها بینندگانش را از دست خواهد داد. این به ضرر صدا و سیما است که به نقطههایی دست بگذارد که با فرهنگ ما مخالفت و منافات دارد. آن قدر درباره چندهمسری در فرهنگ اصیل ایرانی قبح بالایی وجود دارد که اگر تلویزیون و صداوسیما برنامهای در ارتباط با این موضوع را نشان دهند قطعا و بیشک آن برنامه منفور جامعه خواهد شد چه بسا فیلمها و مراکزی که درباره چند همسری اقداماتی را کردهاند اما پس از مدتی پس زده شده و پذیرفته نشدهاند.
کم کاری صدا و سیما پس از زلزله آذربایجان
- نماینده مردم مشکینشهر نسبت به پخش برنامه "خنده بازار" از صداوسیما به شدت انتقاد کرد. یونس اسدی در جلسه علنی مجلس در تذکری گفت: در حالی که در استان آذربایجان شرقی دو روز به دلیل مرگ تعدادی از هموطنانمان عزای عمومی اعلام شده است پخش برنامه خندهبازار چه مفهومی دارد؟ حرکت هیات رییسه مجلس نیز از جنس حرکت صداوسیماست. نماینده مردم مشکینشهر خطاب به مسئولان صداوسیما گفت: مسئولان این سازمان از این عملکرد خود خجالت بکشند. لاریجانی در واکنش به تذکر اسدی گفت: این موضوع را آقای پزشکیان مطرح کرد و نیازی نبود که با این لحن سخن بگویید.
- این انتقادات در هفته اخیر بسیار پررنگ بود و افراد حقیقی و حقوقی مختلفی به عملکرد ضعیف و متناقض صدا و سیما دراین زمینه نقد وارد کردند. نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه، علیرضا منادی سفیدان نماینده مردم تبریز، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، عطاالله ابطحی کارشناس رسانه و بسیاری از اهالی رسانه در این زمینه انتقاد داشتند.
- بعد از این انتقادات بود که صدا و سیما رویه دیگری در پیش گرفت که این اصلاح از برنامه "ماه عسل" نمود بیشتری داشت. در این برنامه با تبریز ارتباط زنده برقرار شد و شهاب عباسی کارگردان "خنده بازار" که در تبریز به سر میبرد نیز به مردم تسلیت گفت. همچنین سه تن دیگر از بازیگران "خنده بازار" راهی مناطق زلزلهزده آذربایجان شدند و پخش مداوم زیرنویس تسلیت این واقعه، ارتباط لحظه به لحظه شبکهها با مناطق زلزله زده، معرفی راههای کمک به زلزلهزدگان و... فعالیتهایی بود که صدا و سیما برای جبران مافات در پیش گرفت.
- محسن تنابنده که نویسندگی سریال "پایتخت1" را بر عهده داشت، گفت: در حال نگارش "پایتخت 2" با موضوع خانواده نقی و سفر آنها به جنوب هستم که احتمالا این نگارش تا آبانماه ادامه داشته باشد.
وی در ادامه سخنان خود همچنین از نگارش یک مینی سریال 2 الی 3 قسمتی خبر داد و اظهار داشت: این مینی سریال در واقع بخشی از سریال پایتخت 2 است و داستان آن به خانواده نقی و ماجرای آنها در شب یلدا مربوط میشود که برای پخش از شبکه یک در اول دیماه و شب یلدا تدارک دیده شده است. نگارش قصه شب یلدا کار مشترکی از من و خشایار الوند است و احتمالا بعد از نگارش این قصه خشایار الوند به نگارش پایتخت 2 کمک کند.
- محمدرضا معصومزادگان مدیر گروه فیلم و سریال شبکه تهران درباره اصلاحات احتمالی سریال "تکیه بر باد" که ابتدا قرار بود نوروز و پس از آن ماه رمضان روی آنتن برود، توضیح داد: این اصطلاحات به هیچ عنوان در خود سریال نبوده است، بلکه در جهت غنیسازی محتوایی و همافزایی سریال بوده است و تلاش کردیم پیامهای سریال را غنیتر کنیم؛ اما چیزی از سریال حذف نکردیم.
وی افزود: قصد داشتیم این سریال را در ایام رمضان پخش کنیم اما به دلیل اینکه تلویزیون در یک فاصله زمانی بعد از اذان، ظرفیت پخش چهار سریال از شبکههای مختلف به طور همزمان را نداشت، تصمیم گرفتیم آن را پخش نکنیم.
- سید علی ضیاء مجری برنامه "ماه عسل" گفت: از اجرای خودم راضیام. اما از برنامه نه! برنامه باید خیلی بهتر از این شود. به اسکورسیزی هم فیلمنامه بد بدهی نمیتواند فیلم خوب بسازد و من سعی میکنم با اجرایم برنامه را در حد معمولی به بالا نگه دارم.
ضیاء و علیخانی مجریان درجه سه کشور هستند
- کیوان کثیریان منتقد نیز درباره اجرای "ماه عسل" اظهار کرد: آقایان علیخانی و ضیاء هر دو جزو مجریان درجه سه کشور هستند و نمیتوان آنها را سوپرمن دانست؛ آنها از جمله مجریان معمولی تلویزیون هستند. مجریان درجه یک ما جزو خط قرمزهای تلویزیون شدهاند و بیرون از خط ماندهاند.
این منتقد با بیان اینکه چند قسمت از برنامه "ماه عسل" را به خاطر حواشیای که در اجرا داشت، تماشا کرده است، در این زمینه توضیح داد: به نظرم حاشیههای اجرای این برنامه کاملا بیخودی و برنامه خیلی معمولی بود. مهمترین مساله در این برنامه محتواست که به نظرم صحیح طراحی شده است و من معتقدم که بحث اجرا کاملا سلیقهای است.
همچنین کثیریان با توضیح بیشتری درباره تغییر مجری برنامه "ماه عسل" بیان کرد: برخیها اصلا اجرای احسان علیخانی را دوست ندارند و یا بالعکس؛ ضمن اینکه خود آقای علیخانی هم از یک مجری دیگر "ماه عسل" را تحویل گرفت و از همان ابتدا مجری نبود. به هر حال تغییر مجری در برنامهها طبیعی است و اگر دو سال آقای ضیاء "ماه عسل" را اجرا کند، همه به او عادت میکنند.
- سینا رحیمی، روانشناس گفت: فراموشی فرامرز (علیرضا جلالی تبار) در سریال "راز پنهان" پایه علمی دارد اما در نحوه نشان دادن آن اغراق شده است تمام نکاتی که در این سریال درباره فراموشی فرامرز (علیرضا جلالیتبار) مطرح میشود از نظر علمی صحت ندارد. آدمی که بر اثر ضربه مغزی دچار فراموشی شده اینقدر سریع با محیط اطرافش هماهنگ نمیشود.
وی در توصیف گونههای فراموشی افزود: این نوع از فراموشی که بر اثر تصادف و ضربه به سر اتفاق می افتد فراموشی از نوع پس گستر است که در این نوع بیمار وقایع قبل از ضربه را به خاطر نمی آورد. در فراموشی پس گستر بوسیله تجربۀ مجدد تداعی محرک امکان پذیر است . برای مثال کسی که گذشته خود را به یاد نمی آورد، پس از رفتن به خانۀ خود توانست به تدریج محتوای منزل واتاق های مجاور را نیز به یاد آورد و کم کم اغلب خاطرات فراموش شده به سادگی بوسیلۀ تجربۀ محرک، مرتبط با ردّ عصبی از دست رفته، بازیابی می شوند.
دعوا در برنامه زنده رادیویی
- داوود توحیدپرست کارگردان و ساعتچی تهیه کننده فیلم "نامزد امریکایی من" در برنامه زنده رادیویی "صدای تصویر" به تهیه کنندگی فرهاد دهنوی و سردبیری فهیمه پناه آذر بر سر مشکلات اکران این فیلم دعوا کردند. داوود توحیدپرست کارگردان این فیلم سینمایی معقتد است، تهیه کننده بدون اجازه وی برای اکران این فیلم اقدام کرده این در حالی است که باید از کارگردان به عنوان یکی از سرمایه گذاران فیلم اجازه میگرفت.
همچنین ساعتچی تهیهکننده فیلم در این برنامه اعلام کرد: اجازه کتبی که از سوی کارگردان امضاء شده در وزارت ارشاد وجود داشته و این مسئله در دادگاه مورد پیگیری قرار گرفته است. در ابتدا قرار بود توحیدپرست، 50 درصد از هزینه ساخت فیلم توسط تامین کند، اما این کار از سوی تهیه کننده انجام نشده است.
رونمایی از "کلاه پهلوی" پس از 10 سال
- مراسم رونمایی از سریال "کلاه پهلوی" و مجموعه مستند داستانی "آخرین روزهای زمستان" شامگاه گذشته با حضور مهدی فرجی مدیر شبکه اول، حبیبالله والینژاد مدیر گروه حماسه و دفاع، ضیاءالدین دری کارگردان و محمدرضا تختکشیان تهیهکننده "کلاه پهلوی"، محمدحسین مهدویان کارگردان "آخرین روزهای زمستان" و جمعی از اهالی رسانه برگزار شد.
- گروه بدلکاران خیبر صحنههای اکشن سریال "دیوار" به کارگردانی سیروس مقدم را طراحی و اجرا کردند. اجرای حرکتهایی همچون شیرجهرفتن داخل شیشه، پریدن از ارتفاع دو متری و غلتخوردن روی زمین، صحنههای مرتبط با حرکتهای نمایشی تعقیب و گریز رانندگی، تصادف عابرپیاده با خودرو و موتورسیکلت و... حاصل مدتها تمرین و کار تیمی این گروه بدلکار است که سعی شده بخشی از آن در مجموعه تلویزیونی دیوار به نمایش گذاشته شود.
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