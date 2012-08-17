فلسفه انقلاب اسلامی برپایی یک انقلاب ارزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله ارزانی در حاشیه برگزاری راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران افزود: هر مسلمانی و حتی دیگر ادیان اگر رنج خاطر داشته باشد باید اسلام از آن دفاع کند چنانچه در زمانی که به حضرت مسیح جسارت شد مسلمانان و شخص من در ایتالیا در صف اول در میدان حاضر شدند و مخالفت با این حرکت برخواستند.

وی ادامه داد: فلسطین مربوط به همه ملتهای آزاده دنیا است و بسیاری از کشورها در راهپیمایی برای مردم فلسطین حمایت می‌کنند و علاوه بر آن جالب است که بسیاری خاخام های یهودی هم از حرکات رژیم صهیونیستی ناراحت هستند.

ارزانی با اشاره به زمانی که صهیونیست پا به منطقه فلسطین گذاشت گفت: آنها در آن زمان با استفاده از حربه مذهب، پایه گذاری صهیونیست را انجام دادند و با شعار ملت یهود آمدند اما جالب اینجاست که در آن زمان ملت یهود مشکلی نداشت.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در اصفهان در ادامه سخنان خود تصریح کرد: با توجه به شعار هر ملتی و علاوه بر آن با بررسی اهداف و عملکرد هر ملتی کاملا می توان آن ملت را ازیابی کرد.

ارزانی در ادامه یادآور شد: خودسوزی مردم یهود مبین این است که آنها به فعالیتهای انجام شده توسط یهود نوعی اعتراض دارند که در غالب چنین حرکتهایی آن را بیان می‌کنند.

ایران الگویی برای جهانیان در دفاع از فلسطین بود

وی دلیل حمایت از غرب در حمایت از رژیم صهیونیستی را در این دانست که آنها با شعار حمایت از غرب آمدند.

ارزانی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: هر کس باید به اندازه توان خود برای حمایت از ملت فلسطین کار کند و مسلمان دیگر مناطق نیز این حرکت اسلامی را آغاز کرده‌اند این در حالی است که در گذشته بسیاری از کشورها که اجازه نمی‌دادند بر علیه رژیم صهیونیستی صحبت شود و ساکت بودند اما وقتی یک کشور چون ایران را دیدند، آنها نیز حرکات خود را آغاز کرده‌اند.