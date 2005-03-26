استحصال گاز متان منطقه كهريزك از ابتداي ارديبهشت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روابط عمومي شهرداري تهران دكتر ابوالفضل ابراهيمي با اعلام اين مطلب افزود : كارهاي مطالعاتي اين پروژه به اتمام رسيده و پيمانكار بين المللي نيز انتخاب شده است و در فاز اول كه از اوايل ارديبهشت ماه آغاز مي شود و مدت 6 ماه به طول مي انجامد گمانه زني ها استخراج آزمايشي گاز انجام خواهد شد .

وي با اشاره به اينكه از مركز كهريزك مي توان بين 5/6 تا 10 ميليون تن گاز متان استخراج كرد اظهار داشت : فاز دوم اين پروژه كه استخراج كامل گاز متان است بين 6 تا 8 سال به طول مي انجامد .

مدير عامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران در ادامه هزينه اجرايي اين پروژه را 12 ميليون دلار بر آورد كرد و گفت : اين هزينه توسط بانك جهاني تامين مي شود به نحوي به ازاي هر تن گاز 4 دلار اختصاص مي دهد كه از اين مقدار دو دلار آن صرف استحصال و مابقي براي بهسازي و ساخت فضاي سبز و تفرجگاه در اين محل هزينه خواهد شد.