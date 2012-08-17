قیام مردمى با تکیه بر اسلام نابودى کامل اسرائیل را رقم خواهد زد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ولی الله عظمتی در حاشیه مراسم با شکوه راهپیمایی روز جهانی قدس در رشت به دستاوردهای روز قدس اشاره کرد و افزود: ورود تفکر معمار کبیر انقلاب به معادله رویارویی با رژیم صهیونیستی، تحولات جدی در آن ایجاد کرد تا آن هنگام برتری نظامی رژیم صهیونیستی یکی از مهمترین پایه های ساختاری این رژیم بود.

وی اظهارداشت: آمریکا و کشورهای غربی نه تنها این برتری نظامی را تضمین کرده بلکه با کمکهای نظامی و منظم سالانه، توان کیفی و کمی آن را در سطح بالایی نگه داشته اند.

فرماندار رشت با اشاره به اینکه روز قدس نمایش اقتدار و عظمت اسلام است، گفت: روز جهانی قدس روز ابراز انزجار و تنفر از توطئه های استکباری و روز تجلی همبستگی و همدلی همه مسلمانان جهان است.

وی افزود: حضور یکپارچه مردم روزه دار در مراسم راهپیمایی روز قدس به استکبار جهانی و خائنان به آرمانهای فلسطین خواهد فهماند که مسلمانان جهان، هرگز از اصول و آرمانهای خود که آزادی فلسطین یکی از آنهاست، دست نخواهند کشید.

عظمتی یادآورشد: روز قدس روزی که مردم آزاده دنیا به ویژه مسلمانان با حضور وحدت بخش خود در این راهپیمایی عظیم و شعارهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی خویش، حمایت بی دریغ خود را از تمام مستضعفان جهان به ویژه مردم مظلوم فلسطین، اعلام می دارند.