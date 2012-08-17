دستگیری 6 توزیع کننده بزرگ مواد مخدر در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ لیراوی گفت: با اعلام شکایت تعدادی از شهروندان ساکن محدوده میدان امام حسین(ع) و بزرگراه شهید محلاتی به ماموران این یگان مبنی بر فعالیت 6 تن از توزیع کنندگان مواد مخدر در این محله ها، اقدامات ماموران پایگاه ششم این یگان برای شناسایی و دستگیری متهمان آغاز شد.

وی افزود : پس از هماهنگی های انجام شده با مقام قضایی و تحقیقات در این زمینه هر 6 متهم شناسایی شده و دو تیم از ماموران این پایگاه برای دستگیری متهمان به محل های مذکور اعزام شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در این تحقیقات هر 6 متهم که "مصطفی"، "حمید"، "حامد"، "میثم"، "محسن" و "مهدی" نام داشتند مورد شناسایی قرار گرفته و در دو عملیات غافلگیرانه هر 6 نفر در محل اختفای خود بازداشت شدند. در محل اختفای متهمان مقادیری "شیشه" ، "حشیش"، "گراس"، "تریاک" و سوخته تریاک و همچنین مقادیری قرص های مخدر و غیر مجاز و تعدادی آلات و ادوات تهیه مواد روانگردان کشف و ضبط شد.



