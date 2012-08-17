  1. سیاست
۲۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

روز جهانی بیداری اسلامی-24؛

رئیسی: عربستان، قطر و ترکیه به نیابت از رژیم صهیونیستی با سوریه می‌جنگند

رئیسی: عربستان، قطر و ترکیه به نیابت از رژیم صهیونیستی با سوریه می‌جنگند

معاون اول رئیس قوه قضائیه در راهپیمایی روز قدس در تهران گفت: عربستان، قطر و ترکیه به نیابت از رژیم صهیونیستی با سوریه می جنگند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضائیه ضمن شرکت در راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نتایج این راهپیمایی ها امروز به وضوح آشکار است و امروز جریان خداخواه، عزت خواه و عدالت خواه در جهان بهترین موقعیت و نظام سلطه و کفر بدترین شرایط را دارد.

رئیسی افزود: امروز منفورترین کشورها از دید ملت ها، اسرائیل است و عزتمندترین مردم دنیا، مردم مسلمان ایران هستند.

معاون اول رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز بیداری اسلامی برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است، تصریح کرد: امروز مردم آزادی‌خواه و مسلمان متوجه شدند که نمی توانند حق خود را از نشست های کنفرانس شرم الشیخ، اسلو و کمپ دیوید بگیرند و دریافتند که سازمان ها و ساختارهای بین المللی دروغین هستند، بنابراین شاهد گسترش بیداری‌ های اسلامی نیز خواهیم بود.

وی با بیان اینکه امروز خطوط شفاف تر شده است، بیان کرد: امروز عربستان، قطر و ترکیه به نیابت از رژیم صهیونیستی با سوریه می جنگند و احساس می شود که بیداری اسلامی اثر خود را گذاشته و حرکت مردم در جهان و علیه استکبار متحدتر شده است.

کد مطلب 1675308

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