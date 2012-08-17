به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضائیه ضمن شرکت در راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نتایج این راهپیمایی ها امروز به وضوح آشکار است و امروز جریان خداخواه، عزت خواه و عدالت خواه در جهان بهترین موقعیت و نظام سلطه و کفر بدترین شرایط را دارد.

رئیسی افزود: امروز منفورترین کشورها از دید ملت ها، اسرائیل است و عزتمندترین مردم دنیا، مردم مسلمان ایران هستند.

معاون اول رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز بیداری اسلامی برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است، تصریح کرد: امروز مردم آزادی‌خواه و مسلمان متوجه شدند که نمی توانند حق خود را از نشست های کنفرانس شرم الشیخ، اسلو و کمپ دیوید بگیرند و دریافتند که سازمان ها و ساختارهای بین المللی دروغین هستند، بنابراین شاهد گسترش بیداری‌ های اسلامی نیز خواهیم بود.

وی با بیان اینکه امروز خطوط شفاف تر شده است، بیان کرد: امروز عربستان، قطر و ترکیه به نیابت از رژیم صهیونیستی با سوریه می جنگند و احساس می شود که بیداری اسلامی اثر خود را گذاشته و حرکت مردم در جهان و علیه استکبار متحدتر شده است.