  1. سیاست
۲۷ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۳

روز جهانی بیداری اسلامی- 19؛

ضرغامی: حضور مردم 80 کشور دنیا در روز قدس به تقویت بیداری اسلامی منجر می‌شود

ضرغامی: حضور مردم 80 کشور دنیا در روز قدس به تقویت بیداری اسلامی منجر می‌شود

رئیس سازمان صدا و سیما تبلیغات صهیونیست ها علیه جهان اسلام را گسترده عنوان کرد و افزود: حضور مردم 80 کشور دنیا در راهپیمایی روز قدس به بیداری اسلامی منجر خواهد شد.

عزت الله ضرغامی در حاشیه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه راهپیمایی روز قدس و بیداری اسلامی تاثیر متقابلی بر یکدیگر دارند، گفت: راهپیمایی و حضور مردمی موجب بوجود آمدن بیداری اسلامی شد و در مقابل تقویت حضور مردم در راهپیمایی ها به خاطر اهمیت مهم روز قدس است و به همین دلیل این دو تاثیر مهمی بر یکدیگر دارند.

وی افزود: امروز در دنیا 80 کشور راهپیمایی روز قدس را انجام می دهند و این امر حتما موجب تقویت بیداری اسلامی و خیزش های مردمی خواهد شد.

رئیس سازمان صدا و سیما به جوسازی های رسانه ای در خصوص مسئله فلسطین اشاره کرد و افزود: تبلیغات صهیونیست ها و دنیای استکبار علیه جهان اسلام بسیار گسترده است اما جایی که حضور مردم معنی پیدا می کند این تبلیغات نقش بر آب می شود و جایی ندارد.

کد مطلب 1675309

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