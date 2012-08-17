عزت الله ضرغامی در حاشیه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه راهپیمایی روز قدس و بیداری اسلامی تاثیر متقابلی بر یکدیگر دارند، گفت: راهپیمایی و حضور مردمی موجب بوجود آمدن بیداری اسلامی شد و در مقابل تقویت حضور مردم در راهپیمایی ها به خاطر اهمیت مهم روز قدس است و به همین دلیل این دو تاثیر مهمی بر یکدیگر دارند.

وی افزود: امروز در دنیا 80 کشور راهپیمایی روز قدس را انجام می دهند و این امر حتما موجب تقویت بیداری اسلامی و خیزش های مردمی خواهد شد.

رئیس سازمان صدا و سیما به جوسازی های رسانه ای در خصوص مسئله فلسطین اشاره کرد و افزود: تبلیغات صهیونیست ها و دنیای استکبار علیه جهان اسلام بسیار گسترده است اما جایی که حضور مردم معنی پیدا می کند این تبلیغات نقش بر آب می شود و جایی ندارد.