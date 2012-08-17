قدس نماد و سنگر اسلام در برابر کفر جهانی است

سرهنگ پاسدار عباس مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر قدس را نماد و سنگر اسلام در برابر کفر جهانی دانست و اظهار داشت: قیام حضرت امام خمینی(ره) برای مبارزه با استکبار و برقراری حکومت اسلامی بود و فلسطین و قدس به عنوان نماد اسلام در تصرف دشمنان اسلام است و چون همه مسلمانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند، این روز نقطه ایجاد اتحاد و انسجام امت اسلام علیه استکبار و جبهه کفر نامگذاری شد.

وی با اشاره به تعریفی از روز قدس افزود: روز قدس به فرموده امام راحل روز اسلام است، روز نماد مبارزه با استکبار و روز قیام مستضعفین علیه مستکبرین و نابودی صهیونیزم جهانی و آزادی قدس و تحول عظیم در سیستم فکری و سیاسی جهان است.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود بیان داشت: بیداری اسلامی رخ داده در منطقه نتیجه انقلاب اسلامی است و شکی در آن نیست، البته انقلاب اسلامی مکمل ایمان و اعتقاد امت اسلامی و حضور آحاد مردم بوده و با توجه به این موضوع، نتیجه حاصله این است که روز قدس یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بیداری اسلامی است.

مطهری گفت: در یک نگاه کلی بیداری اسلامی بخشی از نتیجه نامگذاری روز قدس در جهان اسلام است.

وی اظهار داشت: دلیل این حساسیت این است که قدس و فلسطین سنگر اولین اسلام در برابر کفر است و اسرائیل به عنوان نماد استکبار و کفر و سنگر اولین می باشد و تقابل تمام اسلام با تمام کفر است.

وی با اشاره به اینکه قدس خط مقدم اسلام است، بیان داشت: قدس لبه‏ی جلویی منطقه نبرد اسلام در برابر استکبار و کفر است.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود افزود: اسلام مکتبی است که برای نظر و آرا مردم اهمیت قائل است و در اسلام آزادی به معنای واقعی و انسانی وجود دارد و تا مقبولیت نباشد اسلام حکومت خود را تحمیل نمی‌کند که نمونه بارز آن در زمان حضرت امیر (ع) و خانه نشینی آن حضرت است.

مطهری در پایان تصریح کرد:‌ توجه به روز قدس، حکومت جهانی اسلام را تداعی می‌کند و در حکومت جهانی اسلام مردم تاثیر بسزایی دارند و این حضور مردم مطالبه جهانی برای حکومت اسلام و تاکیدی بر پوچ بودن استکبار و استعمار است.