حاجی بابایی: بیداری اسلامی امروز منطقه زائیده روز قدس است

حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس با تاکید بر اینکه بیداری اسلامی زائیده روز قدس است، افزود: روز قدس زائیده انقلاب اسلامی و تفکرات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است و تاثیر آن بر تحولات منطقه ای همه جانبه است.

وی با بیان اینکه در روز قدس به دلیل اینکه ملت های مسلمان با هم در یک روز به میدان می آیند وحدت مسلمانان و امت واحده اسلامی به منصه ظهور خواهد رسید گفت: هیچ چیز به اندازه حضور مردم همراه با شعور و اراده اعتقادی تاثیرگذار نیست.

وی با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس نماد اسلام است افزود: این حضور پرشور می تواند هر قدرتی را به زیر بکشد که آنها را به محاق ببرد.

حاجی بابایی به تاثیرات روز قدس در تحولات سوریه اشاره کرد و افزود: روز قدس امسال معادلات را به هم خواهد زد.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: راهپیمایی روز قدس توطئه ها را در سوریه و بحرین ناکام می گذارد.

وی گفت: راهپیمایی روز قدس موجب می شود سران کشورهای اسلامی هوشیارتر شوند.