بیداری اسلامی ویژگی راهپیمایی امسال/ فصل نوین در جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران و مسئولان استانی هرمزگان هم در کنار اقشار مختلف مردم با شرکت در راهپیمایی روز جهنی قدس همصدا با مردم حمایت از مظلومان جهان اسلام را فریاد زدند.

روز جهانی قدس مولود تفکر ناب انقلاب اسلامی است

فرمانده سپاه شهرستان بشاگرد گفت: روز جهانی قدس به حق می تواند مولود تفکر ناب انقلاب اسلامی و میراث گرانقدر حضرت امام دانست. روز قدس در حالی وارد سی وچهارمین بهار عمر خود می شود که عرصه بین المل دچار تحول و دگرگونی بنیادین شده است.

علی پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از یک سو موج بیداری اسلامی در منطقه و خاورمیانه منجر به سقوط دیکتاتورهای دست نشانده غربی شده است و از سوی دیگر به وجود آمدن مشکلات اجتماعی وافتصادی و بعضا سیاسی در قلب اروپا و امریکا موجب اعتراضات مردمی شده است.

وی اظهارداشت: آنچه در این مهم جلوه می کند شرایط نابسامان سیاسی واجتماعی در قلب فلسطین اشغالی یعنی تلاویو است.

سرگرد پهلوانی گفت: فرپاشی از داخل و هجمه از خارج ما مردم ولایت مدار و روزه دار شهرستان بشاگرد ضمن تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام و لبیک به فرمان رهبر فرزانه انقلاب ضمن محکوم کردن حرکت زشت و بد منشانه مزدوران غاصب صهیونست و اسرائیل و اربابان آنها آمریکا و انگلیس و باتجمع و شرکت در ارهپیمایی روز قدس هشدار بی رحمانه مردم فلسطین و میانمار و سایر بلاد اسلامی را محکوم کرده است.

فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان بشاگرد اضافه کرد: ما بشاگردیها همراه با سایر مسلمان جهان و کشور پهناوراسلامی ایران از مردم فلسطین و خون جوانان آنان که دیوارهای قدس شریف را رنگین کرده حمایت می کنیم.

شرایط برای استکبار جهانی دشوار شده است/ اوج گیری جنبشهای اسلام گرایانه

ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فریاد عدالت خواهی را برای قدس، کوبنده‌تر از همیشه سر می‌دهیم. شرایط امروز را برای استکبار دشوار‌تر عنوان کرد و اظهار داشت: امسال شرایط برای استکبار جهانی دشوارتر شده و ملت‌ها با شجاعت ندای اعتراض خود را برای بیرون آمدن از زیر سایه منحوس خونخواران جهانی فریاد می‌کشند و اوج گیری جنبش‌های اسلام گرایانه در کاخ‌های دیکتاتوری‌های زمان هر روز بیش از پیش شنیده می‌شود.

وی افزوده است:‌ آرمان فلسطین که روزگاری آرمان قومی و سپس عربی بود، امروز به آرمانی اسلامی و بلکه جهانی تبدیل شده است. همان‌طور که پیروزی انقلاب اسلامی، بیداری و آگاهی ملت‌ها را در متن تاریخ معاصر ایجاد کرد، روز قدس نیز حمایت از مظلومان فلسطین و قدس شریف را در تاریخ معاصر زنده کرد.

وی روز قدس را روز تبلور استقامت و همدردی، نماد ایثار و ایستادگی، تجلی آزادی و آزادگی، مظهر وحدت و یکپارچگی و روز فریاد ظلم ستیز بیش از یک میلیارد مسلمان جهان برای احقاق حق مسلمانان ستم دیده و مظلوم فلسطینی عنوان کرد و تصریح کرد: روز قدس مبدأ و زمینه‌ساز جنبش‌های آزادی خواهانه‌ای است که امروز سراسر دنیا را فرا گرفته و آزادی و رهایی مسلمین را نوید می‌دهد.

وی با اظهار اینکه روز قدس یادگار جاودانه امام عظیم الشأن و نشان دلبستگی امام، انقلاب و ملت ایران به قدس شریف است، اضافه کرد: روز قدس امسال همچنین با بهم ریختن اوضاع اقتصادی در غرب و اعتصابات و تجمع‌های گسترده مردم و سرزمین‌های اشغالی بیش از هر سال دیگری نوید نابودی رژیم صهیونیستی را می‌دهد.

استاندار هرمزگان گفت: ایمان داریم که عمر ظلم و بی عدالتی کوتاه و نصرت الهی نزدیک است و امروز پرخروش‌تر و کوبنده‌تر از همیشه فریاد عدالتخواهی و ظلم ستیزی سرخواهیم داد. طنین پرصلابت فریاد همیشگی ملت عزیز ایران و خشم خروشان مسلمین جهان که تبلور عقیده اسلام خواهی و آزادی طلبی است، آرامش و امنیت را از دشمنان سلب می‌کند.

خیزشهای اسلامی جهان اسلام پیام روز جهانی قدس است

محمدجواد سلطان زاده شهردار بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خیزشهای اسلامی در کشورهای مسلمان جهان نشان از بیداری و موج عدالت خواهی مسلمانان جهان است.

وی با بیان اینکه امروز شاهد بیزاری مردم دنیا از اسرائیل و امریکا هستیم. عنوان کرد: حمایت مردم از فلسطین حمایت از عدالت و کرامت انسانی است.

راهپیمایی قدس نشانه اتحاد مسلمانان در موضوع فلسطین است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بستک گفت: پر شور بودن هر ساله راهپیمایی روز قدس نشان از هم‌صدایی مردم و مسئولان پیرامون موضوع فلسطین و قدس دارد.

حبیب‌الله سهرابی در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم‌بستگی و هم‌دلی مردم با نظام و مسئولانشان از دیگر عواملی است که باعث می‌شود مردم در راهپیمایی روز قدس حضور یابند، اضافه کرد: باید مردم با حضور در راهپیمایی روز قدس به دشمنان بفهمانند که این مردم شکست‌پذیر نیستند.

وی اظهارداشت: روز جهانی قدس متعلق به همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان است و باید در چنین روزی ملت‌های مسلمان و آزاده هم‌صدا و هم‌دل، از مردم مظلوم فلسطین حمایت کرده و نفرت و انزجار خود را نسبت به استکبار جهانی و صهیونیست اعلام کنند.

سهرابی افزود: در این روز مسلمانان به ایادی استکبار و هم‌دستانش اعلام می‌کنند که تا آزادی کامل قدس آماده جان‌فشانی هستند. مسلمانان در روز قدس علاوه بر اعلام انزجار از استکبار و صهیونیست‌ها، از مسلمانان مظلوم کشورهای منطقه حمایت می‌کنند.

روز قدس محور اتحاد مسلمانان در برابر صهیونیسم بین الملل است

فرمانده سپاه ناحیه میناب گفت: روز جهانی قدس، یادگار امام راحل و محور همبستگی تمام مسلمانان جهان در مقابل صهیونیسم بین الملل است.

سید حسن سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: قدس، قبله نخستین و حرم دوم مسلمانان جهان، وطن میلیون‏ها آواره فلسطینی است که استکبار جهانی آن سرزمین را از دست ساکنانش خارج ساخت و تحت سلطه نیروهای اشغالگر قدس قرار داد.

وی ادامه داد: بی‏شک، انسجام اسلامی، به ویژه در شرایط کنونی، ضرورتی انکارناپذیر در جهان اسلام است و در این میان، مسئله فلسطین و آزادی قدس شریف، از جمله نقاط اشتراکی است که می‏تواند محور وحدت و انسجام اسلامی باشد.

وی اضافه کرد: یکی از اثرات کلیدی انقلاب اسلامی، ایجاد حس جمعی و وحدت اسلامی میان مسلمانان جهان بود. در حقیقت، عملکرد فرامنطقه ای و جهانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ‏ در سطح جهانی اسلام، به ویژه مسأله قدس شریف، موجب وحدت و هم‏دلی مسلمانان بر محور اسلام و آرمان‏های بلند اسلامی شد.

نامگذاری روز قدس، اوج هنر امام راحل را نمایان می کند

میرزا حسین معتمدی فر امام جمعه میناب در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اهمیت روز جهانی قدس، بیان کرد: با گذشت 33 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی مردم به خوبی اهمیت این روز عظیم را درک کرده‌اند. با بررسی اهمیت مسئله فلسطین و برکت روز قدس و مقایسه این روز نسبت به قبل از نام‌گذاری آن، اوج هنر امام راحل نمایان می‌شود.

وی دشمن‌شناسی و بینش سیاسی عمیق امام را عامل نام‌گذاری جمعه پایانی ماه رمضان به عنوان روز قدس دانست و افزود: جهانی شدن روز قدس و طرح آن توسط معمار کبیر انقلاب موجب شد تا قدس آنقدر بزرگ شود که دهان استکبار قادر به بلعیدن آن نشود.

معتمدی‌فر روز قدس را فرصت مناسبی برای ارزیابی و شناسایی دوست و دشمن عنوان کرد و ادامه داد: روز قدس صحنه نمایش عزم ملی و توان ملت اسلامی در همه جهان است.